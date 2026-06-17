İlçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade eden Gürbüz, "Silifke'de yıllara ve iklim şartlarına bağlı olarak 40 ila 60 bin ton arasında çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Verim, özellikle hava koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor" diye konuştu. Silifke çileğinin kalitesiyle öne çıktığını vurgulayan Gürbüz, "İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkat çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.