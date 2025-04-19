ARA
DOLAR
38,13
0,30%
DOLAR
EURO
43,24
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
4063,19
-0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9317,24
-0,84%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tarım ÜFE'de yıllık artış %40'ı geçti

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 6,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,54 arttı.

16 Nisan 2025 | 10:56
Tarım ÜFE'de yıllık artış %40'ı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,91, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,81, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31,54 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 40,17 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,36, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,36 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,27 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,61, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,3, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4063,19 -0,12%
  • ALTIN ONS 3314,14 -1,04%
  • BIST 100 9317,24 -0,84%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,11 0,3302%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,1335 0,2964%
  • EURO/DOLAR 1,1393 0,2349%
  • EURO/TURK LIRASI 43,2409 0%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL