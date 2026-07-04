Çörek otunun yüksek katma değer sağlayan ürünler arasında yer aldığını ifade eden Akkan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hasadını gerçekleştirdiğimiz çörek otu, düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı ve yüksek katma değeriyle üreticilerimiz için önemli bir ek gelir kaynağı olabilecek ürünler arasında yer alıyor. İlimizde yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2 bin 250 dekarlık alanda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün de bu çalışmaların sonucunu hasatla birlikte görmüş olduk."