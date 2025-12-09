Yer fıstığında rekolte yarıya indi: Tarla ve market fiyatları dikkat çekiyor

10 dönümlük arazisinde akrabaları ve işçilerle yer fıstığı hasadı yaptığını ifade eden Fakıoğlu, "Bu yıl kuraklıktan dolayı verim zayıf çıktı. Yer fıstığı yetişene kadar suya ihtiyaç duyar. Yer fıstığı yetiştikten sonra su ihtiyacı olmaz. Yetiştikten 20 gün sonra hasat edilir. Yer fıstığın ekimi ile hasat arasında 6 aylık bir süreç var. Bu yılki fiyatlar normal seviyede gidiyor. Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var" dedi.