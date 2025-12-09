Yer fıstığında rekolte yarıya indi: Tarla ve market fiyatları dikkat çekiyor

Hatay’da kuraklığın etkisiyle üretimi yarıya düşen yer fıstığında hasat dönemi başladı. Tarlada 60 TL’den alıcı bulan ürünün, market raflarında 120 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı belirtiliyor.
1 Hatay'da yer fıstığı hasadı başladı
Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden olan Hatay'da yer fıstığı hasadı başladı.
2 Verim yarı yarıya düştü
Kuraklık nedeniyle yeteri büyüklüğe ulaşamayan ve olgunlaşmayan yer fıstığında, geçen yıla göre verim yarı yarıya düştü.
3 "Market raflarında 120-150 TL arasında satılıyor"
Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Fakıoğlu, Hasadını yaptığı yer fıstığının tarladan 60-100 TL aralığında satıldığını belirterek, "Tarladan market raflarına giden yer fıstığı 120 TL ile 150 TL arasında alıcı buluyor" dedi.
4 "Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var"
10 dönümlük arazisinde akrabaları ve işçilerle yer fıstığı hasadı yaptığını ifade eden Fakıoğlu, "Bu yıl kuraklıktan dolayı verim zayıf çıktı. Yer fıstığı yetişene kadar suya ihtiyaç duyar. Yer fıstığı yetiştikten sonra su ihtiyacı olmaz. Yetiştikten 20 gün sonra hasat edilir. Yer fıstığın ekimi ile hasat arasında 6 aylık bir süreç var. Bu yılki fiyatlar normal seviyede gidiyor. Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var" dedi.
5 "Yer fıstığının maliyeti çok yüksek"
Yer fıstığının maliyetinin yüksek olduğuna da değinen Fakıoğlu, "Yer fıstığının maliyeti çok yüksek o yüzden bize göre ucuz kalıyor. Yer fıstığının kilosu bu yıl 60 TL ile 100 TL arasında kalitesine göre fiyatı değişiyor. Marketlerde de 120 TL ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl fıstığın kilosunu 80 ile 100 TL arasında veriyorduk ama ürünümüz kaliteliydi. Bu yıl ise kalite biraz zayıf kaldı." diye belirtti.
6 "İmece usulü hasat yapıyoruz"
Fıstık hasadında işçiliğin zor olduğunu ifade eden Süheyla Bozkurt, "Biz her yıl yer fıstığı ekiyoruz ve hasat ediyoruz. Kuraklıktan dolayı bu yıl verim az oldu. Hasat iyi gidiyor ve arkadaşlarla birlikte imece usulü hasat yapıyoruz." dedi.
7 "İşçiliği meşakkatli ve yorucu"
Sabah erken saatlerde işe başladıklarını ifade eden Bozkurt, "Sabah erken saatlerinde 07.00 gibi geliyorlar ve öğleden sonra 15.30’da işi bırakıyorlar. İlk önce traktör yardımıyla sökülüyor. Sonra ellerimiz çırpıp topluyoruz. İşçiliği de meşakkatli ve yorucu oluyor. Kahve ve çay eşliğinde hasadı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.