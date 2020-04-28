Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs (KOVID-19) insan sağlığını etkilediği kadar küresel ekonomiye de zarar veriyor. Salgın nedeniyle pek çok şirketin planları alt üst olmuş durumda.

Görünen o ki salgından olumsuz etkilenen şirketlerden biri de Apple. WSJ’da yer alan habere göre ABD merkezli teknoloji şirketi salgın nedeniyle 2020 model iPhone’ların üretimini ertelemeye hazırlanıyor.

Aynı habere göre koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle şirket iPhone 12 adını alması beklenen serisinin üretimine biraz geç başlayacak.

Apple’ın eylül ayında yapmasına kesin gözüyle bakılan lansmanın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Şirket geçtiğimiz haftalarda Yeni iPhone modeli SE’nin lansmanını dijital ortamlarda yaparak uzun bir aradan sonra ilk defa fiziksel bir tanıtım toplantısı düzenlemişti.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı modellerde 5G desteği sunmayan Apple’ın iPhone 12 serisinde bu özelliğe yer vereceği belirtiliyor.