Sosyal medyanın en önemli oyuncularından Facebook‘un çalışanlarına ödediği maaşlar ortaya çıktı. Business Insider’ın haberine göre Facebook’ta 78 bin 499 dolardan, 345 bin 221 dolara kadar maaş alan çalışan var.
İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları…
Mühendis: 110,000 – 221,597 dolar
Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar
Ürün geliştirici: 105,000 – 199,355 dolar
Önyüz mühendisi: 110,000 – 225,000 dolar
Ürün menajeri: 110,000 – 240,000 dolar
Güvenlik mühendisi: 115,000 – 215,000 dolar
Elektrik mühendisi: 125,000 – 205,000 dolar
Optik bilimci: 140,000 – 180,359 dolar
Hardware mühendisi: 155,000 – 208,192 dolar
Direktör: 284,200 – 345,221 dolar
Network mühendisi: 78,499 – 180,000 dolar
İçerik strateji uzmanı: 115,000 – 180,000 dolar
Data bilimci: 110,659 – 216,331 dolar
Software mühendisi: 110,000 – 280,000 dolar
Data mühendisi: 110,000 – 195,424 dolar
Mühendislik Müdürü: 171,000 – 280,000 dolar
Teknik program yöneticisi: 111,636 – 225,000 dolar
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