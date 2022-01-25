ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150’den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.
- Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin “kırılgan” olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.
- Yarı iletkenlere talebin 2021’de 2019’a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.
- Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.
- Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde “alışılmadık” derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.
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