ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150’den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.