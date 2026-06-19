Akıllı saatlerde yarış kızışıyor: Huawei güçlenirken Samsung geriledi

Küresel akıllı saat pazarı 2026'nın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 büyüdü. Böylece 2024'te yaşanan daralmanın ardından başlayan toparlanma süreci devam etti.

Raporda, büyümenin önemli bölümünün Apple kaynaklı olduğu belirtiliyor. Ayrıca kullanıcıların giriş seviyesinden çok daha gelişmiş özellikler sunan üst segment modellere yöneldiği ifade ediliyor.

Apple açık ara liderliğini sürdürüyor

Yılın ilk üç ayında akıllı saat sevkiyatları artarken Apple küresel pazardaki liderliğini korudu. Şirket yüzde 23 pazar payına ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artış anlamına geliyor.

Apple'ın sevkiyatlarının yarısından fazlası Kuzey Amerika'dan geldi. Bölge, şirketin satış performansında belirleyici rol oynadı.

Huawei ise satışlarını artırarak ikinci sıraya yerleşti. Şirketin yıllık büyümesi yüzde 12 olarak kaydedildi. Huawei'nin ardından Xiaomi, Imoo ve Samsung sıralandı.

Çin pazarı büyümeyi hızlandırdı

Akıllı saat sektöründeki yükselişte Çin pazarı da etkili oldu. Ülkedeki sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Huawei, Çin'de pazarın yüzde 40'ını elinde tutarak lider marka oldu. Şirketi Imoo ve Xiaomi takip etti. Çin'deki güçlü talep, küresel büyümenin önemli kaynaklarından biri olarak öne çıktı.

Ortalama fiyatlar yükseliyor

Counterpoint verilerine göre akıllı saatlerin ortalama satış fiyatı da artış gösterdi. 2026'nın ilk çeyreğinde küresel ortalama satış fiyatı yıllık bazda yüzde 6 yükseldi.

Bu tablo, kullanıcıların daha fazla özellik sunan modellere ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Üreticiler de yeni nesil cihazlarda sağlık takibi, sensör teknolojileri ve ek özelliklere daha fazla yer veriyor.

Samsung tarafında düşüş var

İlk beş marka arasında en dikkat çekici gerileme Samsung'da yaşandı. Şirketin akıllı saat sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düştü.

Buna karşılık Apple ve Huawei satışlarını artırmayı başarırken, Xiaomi ve Imoo da pazarın güçlü oyuncuları arasında yer almayı sürdürdü.