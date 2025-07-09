Bakan Uraloğlu'ndan X ve Grok açıklaması

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Uraloğlu, söz konusu içeriklere dair şu an için bir erişim engeli kararı alınmadığını belirtti ancak, "Takip ediyoruz, bu şekilde devam ederse gerekirse yasaklarız" dedi.

Yapay zekanın bir yazılım olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Siz ona hangi yetkiyi verirseniz o çerçevede hareket eder. Ancak rastgele insanlara küfür ettirilmesi kabul edilemez” dedi.

İçeriklerin kaldırılması yönünde bazı kararlar alındığını ve bu taleplerin X platformuna iletildiğini aktaran Uraloğlu, bu kararların uygulanmasını istediklerini ifade etti.

X’ten konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini de belirten Bakan, "Yasaklama kararı yok ama süreci izliyoruz. Eğer böyle devam ederse, kusura bakmasınlar, gereken yapılır. Herkese ağıza alınmayacak ifadeler yöneltmek bir özgürlük olamaz, bunu asla kabul etmiyoruz.” dedi.

Uraloğlu, X’e 50’den fazla içerik çıkarma talebi gönderdiklerini, ancak henüz yanıt alamadıklarını da sözlerine ekleyerek, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın. Aksi takdirde biz gereken adımları atarız” dedi.

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