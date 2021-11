Dünyanın en zengin iki insanını karşı karşıya getiren davada karar belli oldu. Jeff Bezos’un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Ağustos ayında NASA’ya karşı açtığı davayı kaybetti.

Blue Origin, Artemis programı kapsamında, NASA’ya, Elon Musk’ın şirketi Space X ile imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay’a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla dava açmıştı.

Federal Yargıç Richard Hertling aylardır süren davada kararını duyurdu.

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada “Astronotların Ay’a yeniden güvenle gidişi için NASA’nın kamu-özel ortaklığı modelinin önyargısız bir satın alma sürecine ve rekabeti teşvik eden sağlam politikalara ihtiyacı bulunmaktadır. NASA’nın Ay’a iniş aracı satın alma sürecinin sonraki adımlarını bekliyoruz.” dedi.

NASA yaptığı açıklamada, kararın yayınlanmasının ardından SpaceX ile çalışmanın “mümkün olan en kısa sürede” devam edeceğini söyledi.

Bezos twitter hesabından paylaştığı mesajda “istediğimiz karar olmadı” dedi ancak “mahkemenin kararına saygı duyuyoruz” diye ekledi. Bezos, şirketinin karara daha fazla itiraz etmeyeceğini ima etti.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021