Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yaptığı iklim değişikliğine yönelik tespit ve çözüm önerilerini “İklim Krizini Nasıl Önleriz” kitabında anlattı. Kitapta pandemiye atıf yapan Gates, küresel ısınmanın yol açtığı kayıpların koronavirüsten daha korkutucu olduğunu söylüyor.

‘AKSİ HALDE FELAKET KAPIDA’

Milliyet’ten Seray Şahinler’in haberine göre Bill Gates’in en çok dikkat çektiği konu, sera gazı salınımı. Kitapta sık sık dünyanın her yıl atmosfere saldığı 51 milyar ton sera gazına dikkat çekiliyor. Gates’e göre özellikle küresel ısınmayı durdurmak ve iklim değişikliğini önlemek için bu salınımın minimuma indirilmesi gerek. Aksi takdirde felaket kapıda.

‘EN ÇOK YOKSULLAR ETKİLENECEK’

Her toplumsal gelişme gibi süreçten en çok yoksul kesimin etkilendiğini belirten Gates, “İş iklim değişikliğine geldiğinde, yoksulların kaybedecek çok şeyi var.” diyor.

Gates’in vatandaşlara, tüketicilere ve işverenlere önerileri ise şöyle: “Elektrikli bir araç satın alın, bitki bazlı hamburger deneyin, arama yapın, mektup yazın, belediye toplantılarına katılın, meseleye ulusal olduğu kadar yerel olarak da bakın, şirket içi karbon vergisi koyun, temiz elektrik, yakıt ve ürün standartları getirin.”

Gates kitabında, “Seçilmiş yetkililer iklim değişikliğiyle ilgili özel planları, ancak seçmenler talep ederse benimseyecek. Milyonlarca insan harekete geçme çağrısını çoktandır yapıyor. Ancak yapmamız gereken şey, bu eylem çağrılarını, politikacıların emisyon azaltımı vaatlerini yerine getirmek üzere zor seçimler yapmaları ve bir şeyler kazanırken bazı şeylerden vazgeçmeleri için bir baskıya dönüştürmek.” diyor.

‘KORONAVİRÜSTEN DAHA KORKUTUCU’

Bill Gates, iklim krizinin COVID-19’dan dahi tehlikeli olduğuna dikkat çekmiş ve “Pandemi sona erecek. Çünkü aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak” demişti. Kitapta pandemiye atıf yapan Gates, küresel ısınmanın yol açtığı kayıpların koronavirüsten daha korkutucu olduğunu söylüyor.