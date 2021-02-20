NASA’nın keşif aracı ‘Perseverance’den yeni fotoğraflar var… NASA, Perseverance’nin yaklaşık 7 aylık bir yolculukla Mars’a iniş yapmasından yaklaşık 24 saat sonra Kızıl Gezegen’den yeni fotoğraflar paylaştı… Perseverance ile Mars’ta geçmiş yaşamın izleri araştırılacak…

NASA’nın paylaştığı yeni fotoğraflarda, ‘Perseverance’nin inişinden hemen öncesini gösteren ve gezegenin yüzeyinin görüldüğü bir fotoğraf da yer alıyor.

NASA yetkilileri söz konusu kareler için “Bu, daha önce görmediğimiz bir şey” yorumunu yapıyor.

Paylaşılan ilk fotoğrafla birlikte “Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun” mesajı paylaşıldı.

The Best is Yet to Come. This high-res image shot by @NASAPersevere while landing on Mars is part of a video taken by several cameras on board that is still being relayed to Earth and processed. https://t.co/uu8DlvlU2u #CountdownToMars pic.twitter.com/wVTbn81JvF — NASA JPL (@NASAJPL) February 20, 2021

​NASA, “Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum” mesajıyla ikinci kareyi paylaştı.

Salda Gölü NASA için neden önemli? konulu makaleye de bakabilirsiniz.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

“Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum” mesajıyla da bir başka kare paylaşıldı.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

İLK KEZ GEÇMİŞ YAŞAM BELİRTİLERİNİ BULMA FIRSATI

NASA, 1970’lerde Mars’a ulaşmayı başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakalamış oldu.

ÇOK DAHA GELİŞMİŞ BİR ARAÇ

Perseverance ile 2012’de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars’ın yeni misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel enstrümanlarla donatıldığı bilgisini paylaştı.

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance’ın Dünya’ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi. ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars’a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. “InSight” ve “Curiosity (Meraklı)” isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen’in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA’nın uzun vadeli hedefi 2030’lu yıllarda Mars’a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ…

Popular Science Türkiye’nin haberine göre NASA, Mars’ta daha önce neredeyse iki defa mikrobiyal yaşam işaretlerini bulacaktı. İkiz Viking uzay araçları, 1970’li yıllarda Mars topraklarında yaşıyor olabilecek kuramsal bir bakteri yetiştirmeye ve bunların faaliyetlerine yönelik işaretleri bulmaya çalışmıştı. Ancak cihazlar çelişkili sonuçlar sunmuştu. Uzay araçları, uzaydaki olası bir canlının gerçekleştirdiği muhtemel sindirimden kaynaklanabilecek karbon izleri görmüşler ancak canlıları oluşturması beklenen organik moleküllere ulaşamamışlardı.

Daha sonra ise 1996 yılında Mars’taki bir meteoritte benekli kristal şekiller tespit eden araştırmacılar, bunların sadece yaşamla meydana gelmiş olabileceğini düşünmüştü. Diğer araştırmacılar da biyolojik olmayan kökenlerin imkan dahilinde olabileceğini öne sürmüştü. Bazı bilim insanları, her iki gözlemin de yorumlarını tartışmaya devam etmişti fakat çıkarılacak açık bir ders vardı. Astrobiyologlar, yaşamın çözülmesi zor işaretlerini bulmayı beklemeden önce; gezegen bilimcilerin kimyasallar, gazlar ve minerallerin Mars’ta nasıl karıştığını çok daha detaylı şekilde anlaması gerekiyordu.