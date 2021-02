NASA’nın keşif aracı ‘Perseverance’den yeni fotoğraflar var… NASA, Perseverance’nin yaklaşık 7 aylık bir yolculukla Mars’a iniş yapmasından yaklaşık 24 saat sonra Kızıl Gezegen’den yeni fotoğraflar paylaştı… Perseverance ile Mars’ta geçmiş yaşamın izleri araştırılacak…

NASA’nın paylaştığı yeni fotoğraflarda, ‘Perseverance’nin inişinden hemen öncesini gösteren ve gezegenin yüzeyinin görüldüğü bir fotoğraf da yer alıyor.

NASA yetkilileri söz konusu kareler için “Bu, daha önce görmediğimiz bir şey” yorumunu yapıyor.

Paylaşılan ilk fotoğrafla birlikte “Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun” mesajı paylaşıldı.

The Best is Yet to Come.

This high-res image shot by @NASAPersevere while landing on Mars is part of a video taken by several cameras on board that is still being relayed to Earth and processed. https://t.co/uu8DlvlU2u #CountdownToMars pic.twitter.com/wVTbn81JvF

— NASA JPL (@NASAJPL) February 20, 2021