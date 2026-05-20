Yapay zekada "Yüzyılın Davası" sonuçlandı: Musk’a mahkemeden büyük şok, açtığı dava düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir federal jüri, yapay zekâ şirketi OpenAI'ın insanlığın yararına çalışma şeklindeki asıl misyonundan saptığı iddiasıyla Elon Musk tarafından açılan davada, şirketin Musk'a karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığına hükmetti.

Oakland'daki federal mahkemede görülen davada dokuz kişilik jüri, oy birliğiyle aldığı kararda Musk'ın davayı açmak için çok uzun süre beklediğini ve zaman aşımı süresini kaçırdığını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre; anlaşmazlığın özünde, Musk'ın OpenAI CEO'su Sam Altman'ı, kâr amacı gütmeyen bir sözleşmeyi ihlal etmekle suçlaması yer alıyordu. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, şirkete erken dönemlerinde 38 milyon dolar bağışta bulunduğunu, ancak Altman'ın ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ı ticari (kâr amaçlı) bir şirkete dönüştürerek kendisini dolandırdığını iddia etmişti.

Musk, Altman'ın bu bağışı kabul ettikten sonra yapay zekâyı insanlığın yararına geliştirme misyonuna sırt çevirdiğini savunmuştu. Davanın duruşmaları sırasında jüri karşısında ifade veren Musk, "Bu davayı çok karmaşık hale getirmeye çalışacaklarını düşünüyorum ama aslında durum çok basit: Bir yardım kuruluşunu çalmak doğru bir şey değildir," dedi.

Buna karşılık Sam Altman ve şu anki piyasa değeri 850 milyar doları aşan OpenAI için şirketin sonsuza kadar kâr amacı gütmeyen bir yapıda kalmasının hiçbir zaman taahhüt edilmediğini savundu. OpenAI avukatları, Musk'ın bu durumu başından beri bildiğini ve davayı sadece şirket üzerinde tek taraflı kontrol sağlayamadığı ve ticari bir rakibini sabote etmek istediği için açtığını iddia etti. OpenAI sözcüsü Sam Singer, mahkeme binası dışında yaptığı açıklamada jürinin kararını "muazzam bir zafer" olarak nitelendirdi.

Hukuki süreç boyunca hem Musk'ın hem de Altman'ın güvenilirliği sert tartışmaların odağı oldu ve iki taraf da birbirini insanlığa hizmet etmekten ziyade parayla ilgilenmekle suçladı.

Jürinin davanın zaman aşımına uğradığı yönündeki kararı, davanın esasına dair derin hukuki tartışmalara girilmeden davanın düşmesiyle sonuçlandı. Musk'ın hukuk ekibi ise karara itiraz ederek davayı temyize götürmeyi planladıklarını açıkladı.