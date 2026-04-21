Çip savaşlarında "Trainium" hamlesi: Anthropic, Claude modellerini Amazon’un özel çipleriyle eğitecek

Amazon ve yapay zeka girişimi Anthropic, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek devasa bir ortaklığa imza attı.



Amazon, Anthropic’e olan desteğini büyük bir boyuta taşıyarak toplamda 25 milyar dolara kadar ek yatırım yapmayı kabul etti. Amazon halihazırda Anthropic’e 8 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 5 milyar dolar nakit girişi sağlanacak. Geri kalan 20 milyar dolar, Anthropic’in gelecekteki belirli ticari hedeflere ulaşmasına bağlı olarak aktarılacak. Bu yatırım, Anthropic’in son değerlemesi olan 380 milyar dolar üzerinden gerçekleştirildi.

Karşılıklı Taahhütler ve Altyapı İş Birliği



Bu anlaşma sadece bir nakit yatırımı değil, aynı zamanda 10 yıllık bir altyapı ortaklığıdır:

AWS Harcaması: Anthropic, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Amazon Web Services (AWS) teknolojilerini kullanmak için 100 milyar dolardan fazla harcama yapmayı taahhüt etti.

Özel Çipler: Anthropic, Claude modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Amazon’un özel yapay zeka işlemcileri olan Trainium’un (mevcut ve gelecek nesiller) ana kullanıcısı olacak.

İşlem Kapasitesi: Şirket, AWS üzerinden 5 gigawatt’a kadar bir enerji/altyapı kapasitesine erişecek. Yıl sonuna kadar Trainium2 ve Trainium3 işlemcileriyle bu kapasitenin 1 gigawatt’lık kısmı devreye alınacak.

Stratejik Nedenler ve Rekabet Ortamı



Artan Talep: Anthropic CEO’su Dario Amodei, Claude modeline olan kurumsal ve bireysel talebin aşırı arttığını, mevcut altyapının bu yükü taşımakta zorlandığını belirtti. Amazon ile yapılan bu anlaşma, performans ve güvenilirlik sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

OpenAI Rekabeti: Amazon’un bu hamlesi, sadece iki ay önce OpenAI’ye 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasının ardından geldi. OpenAI tarafı, Anthropic’i yeterli işlem gücüne sahip olmamakla eleştirirken; Anthropic bu hamleyle o açığı kapatmayı hedefliyor.

Amazon’un Dev Bütçesi: Amazon, yapay zeka altyapı yarışında geri kalmamak adına bu yılki toplam sermaye harcamasını yaklaşık 200 milyar dolar olarak planlıyor.

Anthropic’in Mevcut Durumu



2021 yılında eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic, kurumsal pazarda yakaladığı başarıyla yıllık 30 milyar dolar gelir seviyesini aşmış durumda. Şirket, AWS’yi birincil bulut ve eğitim ortağı olarak seçse de Microsoft gibi diğer sağlayıcılarla da sınırlı iş birliklerini sürdürüyor.

Bu devasa yatırım hamlesi, her iki şirketin de olası bir halka arz öncesinde pazardaki konumlarını en güçlü noktaya taşıma isteğini yansıtıyor.