İzmit'ten Avrupa’ya elektrikli çıkartma: Ioniq 3 hakkında bilmeniz gereken her şey

Hyundai, elektrikli model ailesinin en yeni üyesi Ioniq 3’ü Milano Tasarım Haftası’nda görücüye çıkardı. Avrupa pazarı için stratejik bir öneme sahip olan modelin üretim üssü ise Türkiye olacak.
Hyundai, elektrikli mobilite stratejisi kapsamında merakla beklenen kompakt hatchback modeli Ioniq 3’ü dünya sahnesine çıkardı. Ioniq 5, 6 ve 9 modellerinin ardından ailenin dördüncü üyesi olarak portföye eklenen Ioniq 3, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle segmentinde standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.
2 Üretim Üssü Türkiye: İzmit Fabrikası’nda Banttan İnecek
Milano Tasarım Haftası’nda sergilenen yeni model, Türkiye otomotiv sanayisi için de büyük bir önem taşıyor. Hyundai yetkilileri, Ioniq 3’ün Avrupa pazarına sunulacak versiyonlarının markanın İzmit’teki tesislerinde üretileceğini teyit etti.
Bu hamle, Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki küresel ağırlığını artırması beklenen kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
4 Tasarımda İtalyan Dokunuşu, Üretimde Türk İmzası
Ioniq 3, dış tasarımında konsept modelin fütüristik çizgilerini korurken, iç mekanında adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor. 1970'lerin İtalyan mobilya tasarımından ilham alan kokpit, "Çeliğin Sanatı" felsefesiyle birleşerek segmentindeki en şık ve geniş yaşam alanlarından birini sunuyor.
5 Teknoloji: Android Automotive Dönemi Başlıyor
Ioniq 3, Hyundai dünyasında bir teknolojik devrimi temsil ediyor. Markanın Android Automotive tabanlı yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk modeli olma unvanını taşıyor. Bu sistem sayesinde:
Canlı şarj istasyonu verileriyle entegre rota planlama,
Akıllı telefon ve saat üzerinden dijital anahtar erişimi,
Uygulama mağazası üzerinden doğrudan araç içi uygulama kullanımı mümkün hale geliyor.
7 Şarj ve Erişilebilirlik
E-GMP platformunun 400V mimarisini kullanan araç, hızlı şarj performansıyla da pratiklik sunuyor. Uygun istasyonlarda %10'dan %80 doluluğa sadece 29 dakikada ulaşabiliyor.
8 Avrupa Satış Fiyatı ve Tarihi Netleşti
Hyundai, Ioniq 3’ün Avrupa satışlarının Eylül ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Modelin giriş seviyesi fiyatının yaklaşık 30.000 Euro seviyesinden başlaması planlanıyor. Hem ekonomik işletme maliyetleri hem de geniş iç hacmiyle modelin, Avrupa’daki kompakt elektrikli araç rekabetinde elini güçlendirmesi bekleniyor.