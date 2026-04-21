İzmit'ten Avrupa’ya elektrikli çıkartma: Ioniq 3 hakkında bilmeniz gereken her şey

Hyundai, elektrikli araç vizyonunun en yeni ve en kompakt üyesi Ioniq 3’ü Milano Tasarım Haftası’nın büyüleyici atmosferinde tanıttı. Ioniq 5, 6 ve 9 modellerinden sonra ailenin dördüncü üyesi olan araç, Türkiye için ayrı bir gurur kaynağı; çünkü bu modelin Avrupa pazarı için üretim üssü Hyundai Assan İzmit Fabrikası olacak.


Hyundai, elektrikli mobilite stratejisi kapsamında merakla beklenen kompakt hatchback modeli Ioniq 3’ü dünya sahnesine çıkardı. Ioniq 5, 6 ve 9 modellerinin ardından ailenin dördüncü üyesi olarak portföye eklenen Ioniq 3, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle segmentinde standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.

Üretim Üssü Türkiye: İzmit Fabrikası’nda Banttan İnecek

Milano Tasarım Haftası’nda sergilenen yeni model, Türkiye otomotiv sanayisi için de büyük bir önem taşıyor. Hyundai yetkilileri, Ioniq 3’ün Avrupa pazarına sunulacak versiyonlarının markanın İzmit’teki tesislerinde üretileceğini teyit etti. 

Bu hamle, Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki küresel ağırlığını artırması beklenen kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tasarımda İtalyan Dokunuşu, Üretimde Türk İmzası

Ioniq 3, dış tasarımında konsept modelin fütüristik çizgilerini korurken, iç mekanında adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor. 1970'lerin İtalyan mobilya tasarımından ilham alan kokpit, "Çeliğin Sanatı" felsefesiyle birleşerek segmentindeki en şık ve geniş yaşam alanlarından birini sunuyor.

Teknoloji: Android Automotive Dönemi Başlıyor

Ioniq 3, Hyundai dünyasında bir teknolojik devrimi temsil ediyor. Markanın Android Automotive tabanlı yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk modeli olma unvanını taşıyor. Bu sistem sayesinde:

 

Canlı şarj istasyonu verileriyle entegre rota planlama,

Akıllı telefon ve saat üzerinden dijital anahtar erişimi,

Uygulama mağazası üzerinden doğrudan araç içi uygulama kullanımı mümkün hale geliyor.

Şarj ve Erişilebilirlik

E-GMP platformunun 400V mimarisini kullanan araç, hızlı şarj performansıyla da pratiklik sunuyor. Uygun istasyonlarda %10'dan %80 doluluğa sadece 29 dakikada ulaşabiliyor.

Avrupa Satış Fiyatı ve Tarihi Netleşti

Hyundai, Ioniq 3’ün Avrupa satışlarının Eylül ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Modelin giriş seviyesi fiyatının yaklaşık 30.000 Euro seviyesinden başlaması planlanıyor. Hem ekonomik işletme maliyetleri hem de geniş iç hacmiyle modelin, Avrupa’daki kompakt elektrikli araç rekabetinde elini güçlendirmesi bekleniyor.
