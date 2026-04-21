Waren Buffett sonrası ilk büyük adım: Berkshire, Japon sigorta devine ortak oldu

Warren Buffett tarafından temelleri atılan ve şu an Greg Abel liderliğinde yoluna devam eden Berkshire Hathaway, Japonya pazarındaki stratejik genişlemesini dev bir hamleyle sürdürüyor. Şirket, Japonya'nın en büyük mülk ve kaza sigortacısı olan Tokio Marine Holdings Inc.'e yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Berkshire Hathaway'in iştiraki olan National Indemnity Company aracılığıyla gerçekleştirilecek bu yatırım, Tokio Marine üzerinde %2,49'luk bir pay sahipliği sağlayacak. Ancak bu sadece bir hisse alımı değil, derin bir iş birliği protokolünü de içeriyor:

Küresel İş Birliği: İki dev şirket; reasürans (sigorta şirketlerinin kendilerini sigortalaması), birleşme ve devralmalar (M&A) ve küresel ölçekli yatırımlar konusunda birlikte hareket edecek.

Münhasırlık Maddesi: Ortaklık anlaşması 10 yıl sürecek. İlk 5 yıl boyunca her iki şirket de birbirinin rakipleriyle benzer bir stratejik ortaklığa girmeme taahhüdü verdi.

Hisse Geri Alımı: Berkshire, Tokio Marine'in elinde tuttuğu 1,8 milyar dolarlık öz sermaye payını satın alırken; Tokio Marine de eş zamanlı olarak piyasadan kendi hisselerini geri alarak sermaye yapısını güçlendirecek.

Berkshire'ın Japonya Vizyonu: Ticaretten Sigortaya



Bu hamle, Berkshire’ın 2019 yılında Japonya'nın beş büyük ticaret şirketine yaptığı yatırımla başlayan sürecin ikinci büyük aşaması olarak görülüyor.

Buffett’ın Mirası: Warren Buffett, 2025 sonundaki emekliliğinden önce yazdığı son mektuplarda Japonya’daki varlıklarını artırma niyetini açıkça belirtmişti. Yeni CEO Greg Abel, bu vizyonu devam ettirerek Berkshire’ın odağını ticaret devlerinden sigorta sektörüne kaydırdı.

Finansal Hazırlık: Şirket, bu yatırımları finanse etmek için geçtiğimiz yıl yen cinsinden tahvil ihraç ederek 1,3 milyar dolar (210 milyar yen) fon toplamıştı.

Sektörel Rekabet ve Avantajlar



Japonya sigorta sektörü; KKR & Co. ve Apollo Global Management gibi dünya devlerinin de iştirakleriyle girdiği, oldukça rekabetçi ve cazip bir pazar haline geldi.

Operasyonel Esneklik: Tokio Marine sözcüsü Mitsuhiro Izu, bu ortaklık sayesinde Berkshire’ın geniş sermaye gücünü "tür kısıtlaması olmaksızın" bir reasürans seçeneği olarak kullanabileceklerini vurguladı.

Pazar Liderliği: Analistlere göre, Berkshire gibi bir devin "küresel uzmanlığından" yararlanmak, Tokio Marine’e rakiplerine karşı teknolojik ve finansal bir kaldıraç sağlayacak.

Gelecek Beklentileri ve Sınırlar



Anlaşmanın geleceğine dair Berkshire Hathaway, Tokio Marine yönetim kurulunun onayı olmaksızın şirketteki payını %9,9'un üzerine çıkarmayacağını taahhüt etti. Eğer ileride daha fazla hisse alımı yapılırsa, bunun blok satış yerine açık piyasadan gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sonuç olarak; bu hamle, Berkshire Hathaway'in trilyon dolarlık bir holding olarak Greg Abel yönetimindeki ilk büyük sınavlarından biri ve Japonya ekonomisine olan güveninin en somut göstergesi niteliğinde.