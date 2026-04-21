Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son tablo: 50 bin ve 100 bin TL'nin geri ödeme tutarı ne kadar?

Harcamalarını karşılamak için ihtiyaç kredisine yönelen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından izliyor. Faizlerde bankalar arasında farklılık sürerken, 12 ay vadeli 50 bin TL ve 100 bin TL kredilerde oranlar ve geri ödeme tutarları merak ediliyor. Peki ihtiyaç kredisi faizleri ne kadar, hangi banka ne sunuyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve geri ödeme detayları…

İhtiyaç kredisi kullanmayı planlayanlar için bankaların güncel faiz oranları gündemdeki yerini koruyor. Bankalar arasında değişen oranlar dikkat çekerken, 12 ay vadeli 50 bin TL ve 100 bin TL kredilerde aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları araştırılıyor. Peki, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son tablo ne? 50 bin ve 100 bin TL'lik ihtiyaç kredilerinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve geri ödeme tutarları...

QNB

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,49

Aylık taksit tutarı: 10.188,86 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 122.266,40 TL

(50 bin TL ihtiyaç kredisi)

Faiz oranı: Yüzde 2,49

Aylık taksit tutarı: 5.094,43 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 61.133,22 TL

Akbank

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,94

Aylık taksit tutarı: 11.417,11 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 137.005,28 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz oranı: Yüzde 3,94

Aylık taksit tutarı: 5.736,95 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 68.843,45 TL

Garanti BBVA

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,24

Aylık taksit tutarı: 11.610,67

Toplam geri ödeme tutarı: 139.328,04 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz oranı: Yüzde 4,24

Aylık taksit tutarı: 5.805,33 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 69.663,96 TL

TEB

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,8

Aylık taksit tutarı: 11.244,39 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 134.932,70 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,8

Aylık taksit tutarı: 5.622,20 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 67.466,40 TL

Denizbank

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık taksit tutarı: 11.401,85 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 136.822,20 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık taksit tutarı: 5.700,92 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 68.411,04 TL

Türkiye İş Bankası

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık taksit tutarı: 11.736,85 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 140.842,20 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık taksit tutarı: 5.868,43 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 70.421,16 TL

Yapı Kredi

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,69

Aylık taksit tutarı: 12.769,95 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 153.239,40 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,69

Aylık taksit tutarı: 6.428,95 TL 

Toplam geri ödeme tutarı: 77.147,40 TL

ING

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,34

Aylık taksit tutarı: 10.867,72 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 130.412,64TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,34

Aylık taksit tutarı: 5.433,86 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 65.206,32TL

Ziraat Bankası

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,99

Aylık taksit tutarı: 12.150 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 145.800 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,99

Aylık taksit tutarı: 6.075 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 72.900 TL

Enpara

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık taksit tutarı: 11.236,14 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 134.833,68 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık taksit tutarı: 5.618,07 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 67.416,84 TL

Halkbank

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,06

Aylık taksit tutarı: 7.316,35 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 263.388,60 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,06

Aylık taksit tutarı: 6.154,27 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 73.851,24 TL

HSBC

(100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,92

Aylık taksit tutarı: 11.343,71 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 136.124,52 TL

(50 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,92

Aylık taksit tutarı: 5.671,86 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 68.062,32 TL
