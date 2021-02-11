Facebook’un son günlerin popüler sosyal medya mecrası Clubhouse’a rakip bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

New York Times gazetesi, Facebook’un, Clubhouse’un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığını öne sürdü.

İnsanların odalar kurarak konuşmalarını sağlayan, sese dayalı uygulama Clubhouse, son günlerin tüm dünyada en hızlı yayılan sosyal medya mecrası oldu.

New York Times gazetesine göre Facebook’un üst düzey yöneticileri çalışanlarından, şirket içinde adı ‘Fireside’ olarak bilinen Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg de Clubhouse’da bir tartışmaya katılmıştı.

Gazeteye konuşan kişiler uygulamanın daha ilk günlerinde olduğunu, o yüzden isminin değişebileceğini söyledi. (BBC Türkçe)