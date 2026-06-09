Apple yeni bir Siri sürümü olan Siri AI’ı tanıttı. Kişisel bağlamı anlama yeteneği, geniş dünya bilgisi ve ekran farkındalığı ile köklü bir şekilde daha yetenekli ve konuşmaya dayalı bir asistan olan Siri AI; neredeyse her konuda web üzerinden soruları yanıtlamaktan, kullanıcının kişisel mesajları, e-postaları, fotoğrafları ve daha fazlasından ilgili bilgileri bulup çıkarmaya kadar o an ihtiyaç duyulan her şeyi bulmaya yardımcı olabiliyor.

Siri AI ayrıca, kullanıcıların ürünleri genelindeki konuşmalarını geriye dönük inceleyebilecekleri özel bir uygulama, genişletilmiş bir Görsel Zeka deneyimi ve sistemle entegre metin yazma araçları içeriyor. Kullanıcı gizliliğini korumak için benzersiz bir şekilde tasarlanmış cesur ve yeni bir mimariye sahip olan Siri AI, Apple’ın işletim sistemlerine son teknoloji anlama ve akıl yürütme becerilerinin yanı sıra sistem genelinde güçlü yetenekler kazandırmak için yeni nesil Apple Intelligence’ı kullanıyor. Bu özellikler bugünden itibaren geliştirici testlerine açıldı ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılara beta olarak sunulacak.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "Kullanıcıların gün boyunca bilgi bulmalarına ve işlerini halletmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, çarpıcı biçimde daha yetenekli ve konuşmaya dayalı bir asistan olan Siri AI’ı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Tamamen Yeni, Derinlemesine Entegre Bir Siri



Yeni nesil Apple Intelligence ile desteklenen Siri AI, Siri’nin daha yararlı, daha yetenekli ve daha akıllı olacak şekilde tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonu. Detaylı, ilgi çekici yanıtları ve doğal, karşılıklı konuşma yeteneğiyle Siri AI, kullanıcıların her zamankinden daha fazla işi tamamlamasına yardımcı oluyor.

Siri’nin bu yeni sürümü Apple Intelligence üzerine inşa edildi; bu sayede Siri, kişisel bağlamı anlayıp mesajlar, e-postalar, fotoğraflar ve daha fazlası arasından kullanıcıların o an neye ihtiyacı varsa bulabiliyor. Örneğin kullanıcılar Siri’den bir arkadaşının mesajda bahsettiği restoran önerisini bulmasını, eski bir e-postadaki otel onay numarasını çıkarmasını veya son bir seyahatten arkadaşları ve ailesiyle olan fotoğrafları getirmesini isteyebilirler. Geliştiriciler Spotlight ile entegrasyon sağladığında, bu kişisel bağlam anlama yeteneği üçüncü taraf uygulamalara da uzanıyor.

Sistem genelinde daha da fazla uygulama içi eylem sunan Siri AI, sıfırdan bir e-posta taslağı yazmaktan bir dizi fotoğrafı düzenleyip paylaşmaya kadar uygulamalar arasında işlerin halledilmesini sağlıyor. Ekran farkındalığını kullanan Siri AI, kullanıcının ekranındaki içerikle ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı arkadaşlarıyla yapacağı ortak bir yemek daveti hakkında mesaj aldığında, ne getirebileceği konusunda Siri ile beyin fırtınası yapabiliyor ve ardından seçtiği bir tarifi Notlar uygulamasına ekleyebiliyor.

Buna ek olarak Siri AI, bir sonraki güneş tutulmasının ne zaman ve nerede görülebileceği ya da bir müzisyenin şehre ne zaman geleceği gibi neredeyse her konuda web'den güncel bilgiler almak ve faydalı bir yanıt oluşturmak için geniş dünya bilgisini kullanabiliyor. Kullanıcılar, Siri'den gelen neredeyse her yanıtı zengin bir sohbete dönüştürebiliyor ve takip soruları sorabiliyor.

Kullanıcılar bu yeni Siri sürümünden sistemin her yerinde yararlanabilirler. iPhone kullanıcıları "Hey Siri" demenin yanı sıra yan düğmeyle veya Dynamic Island'dan aşağı kaydırarak bir konuşma başlatıp derinlemesine bir yanıt alabilirler. iPad ve Mac'te Siri AI, Spotlight'a entegre edilmiştir, böylece kullanıcılar neredeyse her sorunun yanıtını aratabilirler. Ayrıca sistem genelindeki bağlam menülerine de entegre edilmiştir; bu sayede kullanıcılar ekranlarındaki resimler, dosyalar veya metinler hakkında soru sormak için Control tuşuna basarak tıklayabilirler (sağ tık). Apple Vision Pro'da ise Siri AI, kullanıcıların alanlarında istedikleri yere yerleştirebilecekleri 3 boyutlu bir görselleştirme ile uzamsal bilgi işlemden (spatial computing) yararlanıyor; kullanıcılar sadece Siri'ye bakıp konuşmaya başlayarak onu etkinleştirebiliyorlar.

Kullanıcılar hareket halindeyken de iPhone, Apple Watch, CarPlay ve AirPods ile ürünleri genelinde Siri AI'dan faydalanabilirler. Apple Watch kullanıcıları doğrudan bileklerinden kolayca bir konuşma başlatabilir veya yeni bir Akıllı Düzen önerisi, kullanıcıların son yaptıkları bir konuşmaya devam etmelerine yardımcı olmak için otomatik olarak görünebilir.

Güçlü Cihaz İçi Model Yeni Yetenekler Getiriyor



Apple'ın bugüne kadarki en gelişmiş cihaz içi modelini destekleyen ürünler için Siri AI, çok daha etkileyici seslerin yanı sıra sistem genelindeki dikte özelliğinde de büyük bir doğruluk artışı sunuyor. Kullanıcılar, Siri'nin sesinin vurgularını ve hızını kendilerine en uygun olacak şekilde özelleştirme yeteneğine sahipler. Dikte özelliği artık kullanıcıların söylediklerini, onlar konuşurken büyük harfleri, noktalamaları ve biçimlendirmeyi otomatik olarak ayarlayarak daha yüksek bir hassasiyetle temiz bir metne dönüştürüyor. Geliştirilmiş konuşma anlama yeteneği sayesinde kullanıcılar doğal bir şekilde konuşabiliyor ve kelimelerinin net, doğru ve amaçlandığı gibi görüneceğine güvenebiliyorlar.

Konuşmaları Geriye Dönük İncelemek İçin Özel Bir Siri Uygulaması



Kullanıcılar geçmiş bir konuşmaya tekrar göz atmak veya yeni bir konuşma başlatmak istediklerinde, tamamen yeni ve bu işe özel olarak ayrılmış Siri uygulamasını açabilirler. Siri uygulaması, sohbet geçmişini kullanıcının ürünleri arasında gizli bir şekilde senkronize etmek için iCloud'u kullanır; böylece Mac'te Siri ile sohbet etmeye başlayıp konuşmaya iPhone, iPad, Apple Watch veya Apple Vision Pro üzerinde devam edebilir ve zengin konuşmaları tek bir yerde toplayabilirler.