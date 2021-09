Uzun yıllardır rekabet içinde olan Jeff Bezos ve Elon Musk arasında Forbes listesindeki rekabet de sürüyor. Elon Musk, pazartesi günü Tesla hisselerindeki artış sonrası 200 milyar dolar barajını aşarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos ise 2. sıraya indi. 30 Eylül itibarıyla Musk’ın serveti 201.1 milyar dolar, Jeff Bezos’un serveti ise 192.3 milyar dolar olarak görünüyor.

Musk, dünyanın en zengin insanı olmasının ardından Forbes’a e-posta gönderdi, Bezos’a gönderme yaparak “Jeffrey B.’ye gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim.” dedi.

Bezos, 2018’den itibaren genellikle en zenginler listesinde zirvede yer alıyordu. Ancak Ocak ayındaki Tesla hisse senedi rallisi, Musk’ın ilk kez Bezos’u geçtiği anlamına geliyordu.

Bezos bir ay sonra zirvedeki yerini geri aldı. Mart ayında Musk’ın daha fazla parası vardı, ardından Bezos tekrar ilk sıraya çıktı. Ancak Musk’un serveti bu kez Ocak ayından daha yüksek görünüyor.

İkili arasında uzay rekabeti de kıyasıya ve gergin şekilde sürüyor. Elon Musk’ın şirketi SpaceX ve Jeff Bezos‘un Blue Origin şirketleri uzaya yolculuk konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor

Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, NASA’nın astronotları Ay’a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX’i seçmesine karşı yasal süreç başlatmıştı.

Elon Musk, SpaceX’e karşı yasal işlem başlatan Jeff Bezos’a twitter’dan 27 Ağustos’ta göndermede bulunmuştu.

Bezos’un kurucusu olduğu ve uydu interneti çalışmaları yürüten Kuiper Systems de SpaceX projesi Starlink’in ABD Federal İletişim Kurulu’na uydularla ilgili başvurusuna itiraz etmişti.

Musk o dönem “Bezos’un, SpaceX’e dava açacağı tam zamanlı bir iş için emekli olduğu ortaya çıktı” demişti.

Musk daha önce ise “Lobicilik ve avukatlarla yörüngeye çıkılabilseydi, Bezos şu anda Plüton’da olurdu” ifadelerini kullanmıştı.

İkili arasındaki atışmalar daha önceki yıllara da dayanıyor.

2015 yılında Blue Origin, New Shepard isimli roketini yere indirmeyi başardığında, Bezos bunu bir videoyla duyurmuş, Musk ise tweetin altına SpaceX’in aynı şeyi 3 yıl önce yaptığını yazmıştı.

@JeffBezos Not quite "rarest". SpaceX Grasshopper rocket did 6 suborbital flights 3 years ago & is still around. pic.twitter.com/6j9ERKCNZl

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2015