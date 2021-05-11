Türkiye’de 2015 yılında 50 milyon dolar olan e-öğrenme pazarı, geçen yıl iki kat büyüyerek 110 milyon dolara ulaştı. İş yapış şekillerinin yeniden yazıldığı yeni dünya düzeninde en çok ilgi duyulan alanlardan biri ise insan psikolojisi ve liderlik eğitimleri oldu.

Pandemi sürecinde evlere kapanınca öğrenmeye online devam ettik. Türkiye’de 2015 yılında 50 milyon dolar olan e-öğrenme pazarı, 2020 yılında 110 milyon dolara ulaştı. İş yapış şekillerinin yeniden yazıldığı yeni dünya düzeninde en çok ilgi duyulan alanlardan biri ise insan psikolojisi ve liderlik eğitimleri oldu. Eğitimlere en çok 18-45 yaş aralığındaki bireyleri ilgi gösterdi.

“Hayata Dair Ne Varsa” sloganıyla insanların herhangi bir konuda aradıkları etkinlik, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan Türkiye’nin canlı eğitim ve danışmanlık platformu Crowia kurucusu Adnan Hacıbebekoğlu, son dönemde revaçta olan “İnsan Psikolojisi ve Liderlik Eğitimleri” hakkında şunları kaydetti:

“Çalışma hayatımızdaki rutinlerin birçoğunu tüm dünya olarak geride bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi, birçoğumuzun iş süreçlerini yaşam alanlarında yönettiği bu dönemde de çalışan motivasyonu şirket başarısı için olmazsa olmazların başında geliyor. Bu başarının anahtarı ise çalışanların uyum içinde verimli ve yüksek performans ile çalışmasından oluşuyor.”

Türkiye’de e-öğrenme sektörünün potansiyeli yüksek E-öğrenme sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Hacıbebekoğlu, “E-öğrenme sektörünün dünyadaki pazar payına bakarsak 2015 yılında 110 milyar dolarlık bir pazara sahipken 2020 yılına geldiğimizde bu büyümenin 200 milyar dolar seviyesine çıkmış olduğunu görüyoruz. Neredeyse iki katı bir büyüme söz konusu. Türkiye’ye baktığımızda ise 2015 yılında 50 milyon dolar olan pazar payı, 2020 yılında 110 milyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de de 2 katı büyüme gözüküyor ancak Türkiye’nin aldığı pay dünya içerisinde son derece küçük bir paya sahip. Biz de bu fırsatı gördük ve E-öğrenme alanına yatırım yapmaya karar verdik” dedi.