Elon Musk, ilk Tesla Cybertrucks’ın 4 motora sahip olacağını ve ‘bir yengeç gibi çapraz sürebileceğini’ söylüyor. Yengeç modunun manevra imkanının kısıtlı olduğu dar yollar için faydalı olacağı düşünülüyor.

Rumor has it that the Cybertruck is no longer configurable on the Tesla site because they're debating getting rid of the single motor version and having only 2, 3, and 4 motor variants. $TSLA pic.twitter.com/dkcHcr8QUQ

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 2, 2021