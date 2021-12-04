Elon Musk, ilk Tesla Cybertrucks’ın 4 motora sahip olacağını ve ‘bir yengeç gibi çapraz sürebileceğini’ söylüyor. Yengeç modunun manevra imkanının kısıtlı olduğu dar yollar için faydalı olacağı düşünülüyor.

Rumor has it that the Cybertruck is no longer configurable on the Tesla site because they're debating getting rid of the single motor version and having only 2, 3, and 4 motor variants. $TSLA pic.twitter.com/dkcHcr8QUQ — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 2, 2021

Cuma günü Elon Musk, twitter’daki bir paylaşımın altına yazdığı mesajda ilk Cybertruck’ların dört motorla geleceği bilgisini paylaştı.

Musk, “İlk üretim, her bir tekerleğin bağımsız, ultra hızlı tepkili tork kontrolüne sahip 4 motorlu varyant olacak” dedi.

Sistemle kamyonun kaygan veya engebeli arazinin üstesinden gelmesine yardımcı olması hedefleniyor. Şu anda piyasadaki elektrikli kamyonet olan Rivian R1T, bu tür bir sistemi kullanıyor.

Tank Turn. Available on the R1T and R1S 🙂 pic.twitter.com/AsRKnFJGWr — Rivian (@Rivian) December 25, 2019

Musk ayrıca, dört motorlu kurulumu sayesinde Cybertruck’ın bir tank gibi dönebileceğini de söyledi. Bu, aracın bir tarafındaki tekerleklerin diğer taraftaki tekerleklerden daha hızlı veya ters yönde çalıştırılmasıyla sağlanır. (Rivian da bu özelliği sunuyor)

Cybertruck ayrıca “bir yengeç gibi çapraz sürüş” yapabilecek.

GMC’nin bu ay teslimi planlanan Hummer EV’si de “Yengeç Modu” olarak adlandırdığı aynı yeteneği vaat ediyor .

Businnes Insider’ın haberine göre Tesla, Ekim ayında kamyonla ilgili ayrıntıları web sitesinden kaldırdıktan sonra Cybertruck’ın özelliklerini ve fiyatlandırmasını değiştirmeye hazır görünüyordu.

Kamyonetin 2019’daki gösterişli tanıtım etkinliği sırasında Tesla, tek, çift ve üç motorlu varyantların sırasıyla 39.990, 49.990 dolar ve 69.990 dolara mal olacağını duyurdu. Yeni dört motorlu kamyonun fiyatı bilinmiyor.

Tesla, elektrikli bir kamyonet için planlarını açıklayan ilk otomobil üreticisi oldu. Ancak üretim gecikmeleri nedeniyle diğer şirketler modellerini piyasaya sürdükçe – veya piyasaya sürmeye hazırlanırken – bu kez yetişmeye çalıştığı anlamına geliyor.

Rivian, Eylül ayında R1T’yi satmaya başladı, GMC ilk Hummer’ları bu ay teslim etmeyi planlıyor ve Ford, F-150 Lightning’i önümüzdeki baharda göndermeye başlayacağını duyurdu.

Tesla, başlangıçta Cybertruck’ı inşa etmeye 2021’de başlamayı amaçlamıştı, ancak şimdi üretimi 2022’ye itti.