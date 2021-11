Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada şu anda yakın bir zamanda açlıktan ölecek 42 milyon insanın bulunduğunu belirtmiş ve zenginlere çağrı yapmıştı.

Beasley, CNN International’daki röportajda, özellikle dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a atıfta bulunmuştu.

Beasley, Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlığın biteceğini söylemişti.

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk’tan bu açıklamalara yanıt var.

Yaklaşık 311 milyar dolar serveti bulunan Musk, “Dünya Gıda Programı 6 milyar doların dünyada açlığı tam olarak nasıl çözeceğini şeffaf bir şekilde gösterirse Tesla hissesi satarak bunu yaparım” dedi.

Beasley ise Musk’a cevabında “Sizin yardımınızla umut sağlayabilir, istikrar inşa edebilir ve geleceği değiştirebiliriz” dedi. Beasley ayrıca Musk’la görüşmek isteyerek ilk uçakla gelebileceğini belirtti.

Beasley ayrıca 6 milyar dolarlık rakamın dünyadaki açlığı çözmeyeceğini, ancak “küresel siyasi istikrarsızlığı, kitlesel göçü önleyeceğini ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtaracağını” söyledi.

Musk ise yanıt olarak, “Lütfen mevcut ve önerilen harcama detaylarını paylaşın böylece insanlar paranın nereye gittiğini görsün” yazdıktan sonra “Gün ışığı mükemmel bir şey” diyerek şeffaflık göndermesi yaptı.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021