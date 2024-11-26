Elon Musk'ın paylaşımı için Bakan Kacır'dan yorum var

Bakan Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 183 şube başkanı ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda MÜSİAD'ın 84'ü yurt içi ve 99'u yurt dışı olmak üzere toplamda 183 şube başkanı hazır bulundu.

Kacır, Türkiye'deki teknoparkların gelişimine ilişkin bilgi vererek, "Yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doların üzerinde. İnşallah 2028'e geldiğimizde 19,5 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren bir ülke olacağız." dedi.

ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk iki gün önce yaptığı paylaşıma değinen Kacır, "Hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var, halbuki gelecek drone'ların' diyor. İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de" şeklinde konuştu.

Kacır, "İsrail, Amerika, Çin gibi ülkeler bu alanda üretim ve ihracat yapmaktayken insansız hava aracı pazarında yüzde 70 pazar payıyla Türkiye bugün açık ara dünya lideri. Sadece pazar büyüklüğü açısından değil teknoloji açısından da dünya lideri." ifadelerini kullandı.

- "Savunma sanayindeki firmalarımızın cirosu yaklaşık 1 milyar dolardan, 12 milyar dolara yükseldi"

Kacır, Türkiye'nin iki insansız savaş uçağı projesinin eş zamanlı olarak devam ettiğini de aktararak, şu bilgileri verdi:

"Savunma sanayisinde muazzam bir başarı hikayesi yazdı Türkiye. Savunma sanayisi ihracatımız 250 milyon dolardan, geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara geldi. Bu yıl 6,5 milyar doları aşacağız, inşallah 7 milyar dolara yaklaşacağız. Savunma sanayindeki firmalarımızın cirosu yaklaşık 1 milyar dolardan, 12 milyar dolara yükseldi. 3 bin 500 savunma sanayisi şirketinde Türkiye'de 90 bin kişi çalışıyor. Projelerin büyüklüğü 5,5 milyar dolardan 96 milyar dolara erişti. Ve bizim savunma sanayisinde yurt dışından ithal edilen ürünlerin payı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere geriledi."

40 BİN TOGG SATILDI

Togg'un Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinde önemli bir kilometre taşı olduğuna değinen Kacır, bugüne kadar 40 bin araç satıldığını aktardı.

Kacır, sunumunda uzay teknolojilerine ilişkin de bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla üretebilen 11 ülke var dünyada biri Türkiye. Türksat 6A'yı bu yıl tamamladık ve uzaya gönderdik. 36 bin kilometrede 4 bin 250 kilogramlık dev bir haberleşme uydusu Türk mühendisleri, Türk bilim insanları, Türk araştırmacıları tarafından geliştirilmiş oldu. Önümüzdeki dönemde uzayla ilgili bizden çok daha fazla haber duyacaksınız. Çünkü savunma sanayisindekine benzer bir başarıyı da inşallah önümüzdeki dönemde adım adım uzay teknolojilerinde gerçekleştireceğiz."

Organize sanayi bölgelerini (OSB) büyüttüklerini, endüstri bölgelerini de çoğalttıklarını anlatan Kacır, "Az önce buraya gelmeden 363'üncü OSB'nin de kuruluşunu imzalayıp gelmiş oldum. AK Parti iktidarı döneminde OSB'lerin sayısı 192'den 363'e yükseldi." bilgisini verdi. Kacır, Teknofest'te bu yıl 1 milyon 650 bin gencin projeleriyle Teknofest yarışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.

