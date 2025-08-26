Elon Musk'tan hukuki adım: Mahkemelik oldular

Dava, iki şirketin yapay zeka alanında rekabeti engellemek için yasa dışı şekilde iş birliği yaptığını iddia ediyor.

xAI’nin şikayetine göre, Apple ve OpenAI pazarları kilitleyerek tekellerini koruyor ve X ile xAI gibi yenilikçilerin rekabet etmesini engelliyor.

CNN'in haberine göre dava, özellikle Apple App Store’da xAI ürünlerinin görünürlüğünün kısıtlandığını belirtiyor. xAI, “Apple’ın OpenAI ile yaptığı özel anlaşma olmasa, X uygulaması ve Grok uygulaması App Store’da daha görünür hâle getirilebilirdi” dedi.

Apple’ın OpenAI ile iş birliği, ChatGPT’nin iPhone, iPad ve Mac’lere entegrasyonunu kapsıyor.

Musk, ayrıca OpenAI ve CEO’su Sam Altman’a karşı Kaliforniya federal mahkemesinde ayrı bir dava açtı. Amaç, OpenAI’nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmaktan kar amacı güden bir işletmeye dönüşmesini engellemek.

Musk, OpenAI’yi Altman ile birlikte 2015’te kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurmuştu.