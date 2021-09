Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in “Crew Dragon” kapsülü ile Dünya’nın yörüngesine gönderdiği ilk uzay turistleri üç günlük seyahatten sonra yeryüzüne indi. Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski’nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD’nin Florida açıklarına iniş yaptı.

Dört yolcunun da sağlıklı şekilde döndüğü belirtirken, SpaceX’in iniş ve kapsülden çıkma anının gösterildiği canlı yayınında Isaacman “Teşekkürler, SpaceX bizim için inanılmaz bir uçuştu.” dedi.

Uçuşla birlikte St. Jude’s Çocuk Araştırma Hastanesi için fon yaratılması da hedefleniyordu. Bu amaçla 200 milyon dolar hedefi konulmuştu. İş adamı Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha bağış toplamayı hedeflediği bildirilmişti.

Elon Musk ise cumartesi günü paylaştığı twette “50 milyon dolar için beni yazın” demişti.

Kampanya kapsamında gönüllülerden de 60.2 milyon dolar toplandı. Böyle toplanan rakam 210 milyon doları geçti.

