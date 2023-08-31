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En çok maaşı hangi teknoloji devi veriyor?

Blind'in Ocak 2022 ile Ağustos 2023 arasında toplanan teknoloji devlerinin yazılım mühendislerine verdiği maaşları listelemiş...

31 Ağustos 2023 | 15:15
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En çok maaşı hangi teknoloji devi veriyor?

Amazon, Apple, Google, Meta ve Microsoft. Bu 5 teknoloji devinde yazılım mühendisleri ne kadar ücret alıyor? Teknoloji sektörü kariyer sitesi Blind bu konuda bir yanıt sunuyor.

Blind verilerine göre giriş seviyesi pozisyonlar için, Google,  görev süresine göre ortalama toplam ücret paketinde ilk sırada. Onu Meta, Amazon, Apple ve Microsoft takip ediyor.

Giriş seviyesi pozisyonlar için ortalama yıllık ödemeler (maaş, ikramiye vb ödemeler dahil) şöyle:

  • Google: 184.000 dolar
  • Meta: 179.000 Dolar
  • Amazon: 159.000 dolar
  • Elma: 142.000 Dolar
  • Microsoft: 141.000 dolar

Bu sıralamalardaki toplam ücret, maaşı, eşitliği ve her türlü ikramiyeyi içerir.

En üst seviyedeki mühendislere ödenen en yüksek ortalama toplam ücrette ise Blind en fazla parayı Meta'nın (780.000 dolar) ödediğini, onu Amazon'un (691.000 dolar), Google'ın (655.000 dolar), Apple ve Microsoft'un (her ikisi de 500.000 dolar) izlediğini bulmuş.

Blind ayrıca farklı veriler de sunuyor. Örneğin, Amazon en çok ödeme yapan şirketlerden biri olmasına rağmen, şirketin çok fazla ödeme aralığı olması nedeniyle mühendisten mühendise çok farklılık olabiliyor. Apple diğer şirketlerin çoğundan daha az ödeme yapsa da ödeme aralıkları hem tutarlı hem de adil. Meta yazılım mühendisleri ise en hızlı şekilde seviye atlayabiliyor gibi görünüyor.

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