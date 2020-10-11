Eskizlerinden tasarımın son haline kadar tüm aşamaları 2 yılı aşkın zamanda tamamlanan Omologata ile fütüristik bir tasarım hedeflendi.

Omologata’nın her ayrıntısı, müşterisinin talebi ve sayısız değişken dikkate alınarak tasarlandı. Omologata, Ferrari’nin 70 yıllık köklü GT geleneğine dayanan ve 2009 yılında üretilen P540 Superfast Aperta’nın ardından markanın önden motorlu V12 platformu üzerine geliştirildi.

Marka tarihinde bu fikirle geliştirilen 10’uncu otomobil olan Omologata, pist kabiliyetinin yanı sıra spor yol otomobili özelliklerine de sahip. Agresif görünümüyle öne çıkan modelin oluşmasında ilk olarak 812 Superfast temel alındı ve ön cam ile farlar hariç tüm gövdede değişiklikler yapılarak nihai tasarımına ulaşıldı.

Aerodinamik gövdenin şekillenmesinde Ferrari’nin karakteristik ögeleri korundu ve keskin detaylarla sportif tasarım güçlendirildi. Aracın bu benzersiz tasarımı, özel bir kırmızı gövde rengi olan üç katmanlı Rosso Magma ve karbon yüzeyler tamamlandı.

Ferrari’nin yarış mirasıyla da bağ kuran Omologata’nın iç mekanında; deri ve Jeans Aunde kumaş karışımı 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturarak yer alıyor.

El yapımı detaylar ise geçmişle bağ kurarken, markanın yarış dünyasındaki modellerinden de izler taşıyor.