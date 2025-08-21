Gümrük vergisi PlayStation 5 fiyatını da vurdu

Temel modelin fiyatı 499,99 dolar olurken, en üst seviye Pro versiyonunun tavsiye edilen satış fiyatı 749,99 dolar olarak belirlendi.

Sony Interactive Entertainment Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, blog yazısında küresel ekonomik koşulların ve artan maliyetlerin bu kararın alınmasında etkili olduğunu ifade etti.

Tomatis, PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağını, ayrıca diğer ülkeler için yeni bir fiyat düzenlemesinin planlanmadığını duyurdu.

ABD’de Japonya’dan ithal edilen ürünler yüzde 15 oranında gümrük vergisine tabi. Bu durumun maliyetleri artırdığı ve fiyatlara yansıdığı belirtiliyor.

Sony, daha önce Birleşik Krallık ve Avrupa’da da enflasyon ve dalgalı döviz kurları nedeniyle fiyat artışına gitmişti. ABD oyun pazarında da Nintendo ve Microsoft gibi şirketler son dönemde benzer zamlar uyguladı.