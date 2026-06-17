Halka arz öncesi OpenAI bilançosu sızdı: Yapay zekanın maliyeti ağır oldu! Şirket tam bir nakit yakma canavarına dönüştü

Şirketin hissedarlarıyla paylaştığı finansal belgelere göre OpenAI, 2026 yılının ilk üç ayında, elde ettiği 5,7 milyar dolarlık gelirin yarısından fazlasını harcayarak 3,7 milyar dolar nakit tüketti.

Hem nakit tüketim (nakit yakma) hızı hem de elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç katına çıktı. Bu durum, yapay zekaya yönelik muazzam talebe rağmen, bu teknolojiyi ticari olarak kârlı hâle getirmenin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Halka arz öncesi büyük harcamalar



Yapay zeka modellerini eğitmenin, geliştirmenin ve küresel ölçekte işletmenin maliyetleri katlanarak artarken, OpenAI'ın finansal tablosundaki bu çarpıcı nakit akışı şirketin halka arza hazırlandığı bir döneme denk geliyor. Hatırlanacağı üzere şirket, geçtiğimiz günlerde ABD'de gizli bir ilk halka arz başvurusunda bulunmuştu. Sürece yakın kaynaklar, bu halka arzın Eylül ayında gerçekleşebileceğini ve ChatGPT geliştiricisinin piyasa değerini 1 trilyon dolara kadar taşıyabileceğini belirtiyor.

Kasadaki nakit durumu güçlü



Yüksek harcama oranına rağmen şirketin likidite pozisyonu oldukça sağlam görünüyor. Mart ayının sonunda duyurulan büyük ölçekli yeni bir finansman turunun etkisiyle, OpenAI ilk çeyreği 73 milyar dolardan fazla nakit ve pazarlanabilir menkul kıymetle tamamladı. Bu rakam, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda 40 milyar dolar seviyesindeydi.

Mevcut nakit yakma hızı bu seviyede devam ettiği sürece, OpenAI'ın yakın vadede yeni bir sermaye artırımına gitmeye ihtiyacı olmayacağı değerlendiriliyor. Bu durum, şirketin acil bir nakit baskısı olmadan halka arz sürecini daha esnek yönetmesine de olanak tanıyabilir.

Ancak teknoloji dünyasından gelen son raporlar, OpenAI'ın en büyük rakibi Anthropic ile daha agresif rekabet edebilmek adına yapay zeka fiyatlarında indirime gitmeyi planladığını gösteriyor. Henüz net bir kârlılık açıklamayan şirket için olası bir fiyat savaşı, önümüzdeki çeyreklerde finansal baskıyı ve nakit çıkışını daha da artırabilir.