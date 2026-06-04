Hitachi Energy’den Türkiye’ye 70 milyon dolarlık stratejik yatırım

Hitachi Energy, Kocaeli Dilovası’nda hayata geçirdiği yeni Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 70 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sunarken; üretim kapasitesini yüzde 70, istihdamı ise yüzde 30 artıracak. Üretimin yanı sıra transformatörlerin tüm yaşam döngüsünü kapsayan bakım, modernizasyon ve servis hizmetleriyle şebeke güvenilirliğinin artırılmasına da katkı sağlayacak. Ultra düşük karbonlu üretim anlayışıyla tasarlanan tesis, karbon emisyonlarını yaklaşık yüzde 95 oranında azaltacak şekilde planlandı.

Hitachi Energy, Kocaeli Dilovası’nda kurduğu yeni Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreniyle devreye alınan tesis, şirketin Türkiye’de yaklaşık 60 yıla dayanan transformatör üretim geçmişindeki önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

2025 yılında duyurulan 70 milyon ABD doları (2,8 milyar TL) tutarındaki stratejik yatırım kapsamında hayata geçirilen tesis; Türkiye’nin Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında bölgesel üretim, ihracat ve servis üssü olma konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni yatırımla birlikte Hitachi Energy’nin Türkiye’deki üretim kapasitesi yüzde 70 artarken, ülkenin güvenilir, esnek ve sürdürülebilir enerji altyapısına yönelik artan ihtiyacına da destek sağlanacak.

50’den fazla ülkeye ihracat yapılacak

Dilovası tesisi; kamu hizmetleri, yenilenebilir enerji projeleri, sanayi kuruluşları, ulaşım altyapıları ve veri merkezlerine yönelik küçük, orta ve büyük ölçekli güç transformatörlerinin üretimini gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Yerel üretim ve servis kapasitesinin artırılmasıyla birlikte yatırımın; şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve enerji arz güvenliği alanlarında Türkiye’nin dönüşüm sürecine katkı sağlaması hedefleniyor. Tesiste üretilen ürünler aynı zamanda dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç edilecek.

Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi rolü güçleniyor

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Masami Tamura yatırımın Türkiye’nin enerji dönüşümü ve bölgesel enerji altyapısı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken aynı zamanda enerji iletim altyapısını da güçlendirme konusunda önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Dilovası’nda hayata geçirilen bu yatırımın yalnızca ileri teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması açısından değil, aynı zamanda mühendislik bilgi birikiminin paylaşılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türkiye’nin bölgesel bir üretim üssü olarak konumunun güçlenmesi açısından da büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Japonya ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğinin enerji alanında da somut projelerle gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

Gerçekleştirilen yatırımın Avrupa’nın transformatör teknolojileri ve üretimindeki küresel lider konumunu güçlendirdiğini belirten Hitachi Energy Avrupa Bölge Başkanı Maxine Ghavi ise şunları söyledi: “Dilovası gibi donanımlı tesisler; kıta genelinde ve ötesinde şebeke genişlemesini, elektrifikasyonu ve sistem dayanıklılığını mümkün kılan Avrupa sanayi altyapısının önemli bir parçasını oluşturuyor. Elektrik talebinin hızla arttığı bu dönemde, kritik şebeke ekipmanlarında Avrupa’nın üretim kapasitesini güçlendirmek; güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir enerji geleceği açısından büyük önem taşıyor.”

“Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli güvenin göstergesi”

Gerçekleştirilen yatırımın önemine değinen Hitachi Energy Türkiye Genel Müdürü Yasemin Öztekin, “Dilovası Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezi, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli güvenin ve ülkenin enerji ile sanayi hedeflerine katkı sağlama konusundaki güçlü kararlılığımızın bir göstergesidir. Müşterilerimize daha hızlı ve etkin hizmet sunma kapasitemizi artıran yatırım; aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme, enerji dönüşümü ve yüksek katma değerli üretim ile nitelikli istihdam hedeflerini de destekliyor” dedi.

Fabrika bünyesinde faaliyet gösterecek Servis Merkezi ise Hitachi Energy’nin yaşam döngüsü hizmetleri alanındaki yetkinliklerini güçlendirecek. Merkez; danışmanlık, ekipman kurulumu ve devreye alma süreçlerinden bakım, onarım, modernizasyon, yedek parça ve kullanım ömrü uzatma hizmetlerine kadar geniş kapsamlı çözümler sunacak.

