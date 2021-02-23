HONOR’un yeni akıllı saati HONOR Watch GS Pro ve kablosuz kulaklık HONOR Magic Earbuds, Vodafone.com.tr’ye özel fiyat ve ödeme seçenekleriyle piyasaya sunulmaya hazırlanıyor.

Kullanıcılara Vodafone.com.tr üzerinden tarifeye ek indirimli sunulan ürünlerin fiyatları HONOR Watch GS Pro için ayda 171 TL yerine 159 TL (12 ay), HONOR Magic Earbuds ise Ayda 66 TL yerine 58 TL (12 ay) olacak. 50 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip olan HONOR Watch GS Pro, 25 güne kadar sunduğu pil ömrüne sahip. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan akıllı kablosuz kulaklık HONOR Magic Earbuds ise 32dB’e kadar çevre gürültüsünü ortadan kaldırıyor.