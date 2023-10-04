Goldman Sachs, Mayıs ayında dünya çapında 300 milyondan fazla işin yapay zekadan etkilenebileceği öngörüsünü duyurmuştu. McKinsey ise Temmuz ayında en az 12 milyon Amerikalının yapay zeka nedeniyle 2030 yılına kadar başka bir iş alanına geçeceği tahminini yapmıştı.

Yapay zekanın işler üzerindeki etkisine ilişkin endişeler giderek artarken IBM CEO'sundan dikkat çeken açıklamalar geldi.

IBM CEO'su Arvind Krishna, "Tek bir kişiden bile ayrılmaya niyetim yok. Daha fazlasını alacağım" dedi.

Insider'de yer alan habere göre Krishna ayrıca, önümüzdeki 3 ila 4 yıl içinde şirketteki yazılım mühendisliği ve satış rollerinin sayısını artıracağını, ancak arka ofis IK rollerini aşamalı olarak kaldırmayı beklediğini söyledi.

Krishna, bunun, yapay zeka nedeniyle kaybolandan daha fazla iş yaratıldığı anlamına geldiğini söyledi ve ekledi: "Artış 8.000 civarındaydı. Azalma ise 800 civarında oldu."

Krishna, yapay zekanın alt düzey görevlerin %10 ila 20'sini üstlenebileceğini, ancak birinin tüm işini otomatikleştirmesinin pek mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Krishna daha önce şirketinin yapay zeka ile değiştirilebilecek belirli işler için işe alımları durduracağını söylemişti.