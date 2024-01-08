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iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı

Apple 2020 yılında hakkında açılan ve iPhone modellerini gizlice yavaşlatmakla suçlandığı davayı çözmek için kullanıcılara 500 milyon dolara varan ödeme yapmayı kabul etti. Teknoloji devi, ödemelere bu hafta itibariyle başladı

08 Ocak 2024 | 14:44
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iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı

Apple'ın 'Batterygate' krizinde sona gelindi. Teknoloji devi 2020 yılında, şirketi eski iPhone modellerini gizlice yavaşlatmakla suçlayan 'batterygate' davasını çözmek için mağdur kullanıcılara ödeme yapmaya başladı. Toplu dava, 21 Aralık 2017 tarihinden önce iOS 10.2.1 veya iOS 11.2 çalıştıran bir iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 veya 7 Plus'a sahip olan ABD'li müşterileri kapsıyor.

Toplu dava kapsamında etkilenen iPhone'lar arasında iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve SE yer alıyor. Yalnızca hız ve performansta düşüş yaşayanlar talepte bulunmaya hak kazandı ve telefonların 2018'den önce sahip olunmuş olması gerekiyor.

İlgili dava, Apple'ın 2017 yılında yayınladığı iOS 10.2.1 güncellemesinden kaynaklanıyor. Yazılım, bataryası zayıflamış eski iPhone'ların kapanmasını önlemek için performanslarında ayarlamalar yapıyordu. Batarya buna ayak uyduramadığı için işlemci etkin bir şekilde yavaşlatıldı ve bazı kullanıcılar bu durum gerçekleştiğinde telefonlarından daha düşük performans görmeye başladı. Tam performansı geri kazanmanın tek yolu ise bozulan pili değiştirmekten geçiyordu.

Apple başlangıçta müşterilerine iOS 10.2.1'in performans kısıtlaması getirdiğini söylememiş, bu da tüketicileri öfkelendirmiş ve bu toplu dava da dahil olmak üzere Apple için büyük bir baş ağrısına yol açmıştı. Apple nihayetinde iletişim eksikliği için özür dilerken pil değişim fiyatını 2018 sonuna kadar 29 dolara düşürdü.

Ödeme almaya hak kazanan iPhone sahiplerinin 2020 yılında bir talepte bulunmaları gerekiyordu ve başvurular 6 Ekim 2020 tarihine kadar açıktı. O tarihte talepte bulunanlar, talep sahibi başına yaklaşık 65 ABD doları tutarında bir ödeme almaya hak kazanmış durumda.

Maliyeti artmasın diye anlaşmaya gitti

Yaşanan problem nedeniyle özür dilemesine rağmen Apple, tüm iddiaları defalarca reddetti ve hiçbir zaman yasal olarak bir yanlış yaptığını kabul etmedi. Apple anlaşmayı sadece masraflı davalardan kaçınmak için kabul ettiğini söyledi.

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