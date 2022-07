Hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte güvenli, hızlı ve konforlu ürünlere olan ihtiyaçlar artiyor. Şirketler de buna yönelik teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Seçtiğimiz yedi cihazda da kurumsal hayati kolaylaştıran çözümler ön plana çıkıyor.

10 – 23 Temmuz 2022 tarihli sayıdan

1- KARTUŞ GEREKTİRMEYEN YAZICI

Epson’ın evden çalışanlar ve küçük ofis kullanıcıları için sunduğu EcoTank serisi, yüzde 90 tasarruf yaparken tek mürekkep şişesi setiyle üç yıl yetecek kadar baskı imkanı sunuyor. Hiçbir kartuş içermediğinden değişim de gerektirmeyen ve esnek bağlantı özelliklerine sahip bu yazıcı serisinin sayfa başına düşük maliyetle yüksek kaliteli baskı yapabildiği söyleniyor. Yeni seri ayrıca üç yıllık garantiyle birlikte sunuluyor.

Wi-Fi ve WiFi Direct bağlantısı ile kompakt tasarımlara sahip yazıcılar, mevcut herhangi bir ev veya küçük ofise kolayca entegre edilebiliyor. Epson’ın Smart Panel Uygulamasıyla tamamen uyumlu olan bu yazıcılar, akıllı bir cihazdan kontrol edilebiliyor. Bu uygulama, yeni EcoTank yazıcılarda kurulum, izleme, baskı ve tarama işlemleriyle daha fazlasını telefon veya tabletten gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan yeni yazıcılar, tek işlevli EcoTank L1210 ve EcoTank L6290 olarak satışa sunulacak.

2- GÜNÜNÜZÜ OMIX İLE PLANLAYIN

Akıllı ev cihazları uygulayıcısı OMIX, MixO destekli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. MixO platformundan yönetilebilen IoT cihazı ile otomasyonlar belirleyerek gününüzü programlayabilmeniz mümkün. Işığın renginin değişmesi için MixO üzerinden direktif gönderebildiğiniz MixLight Pro’nun diğer tüm ekosistem ürünleri gibi üzerinde bulunan özel çip sayesinde kurulumu kolay ve hızlı biçimde yapılabiliyor.

Sesli komutla da çalışabilen sistemde Bluetooth ile MixLight Pro’ya bağlanıp sevdiğiniz şarkıları açmak da mümkün. Hatta isterseniz diğer OMIX akıllı cihazlarınızı da kontrol etmeniz mümkün. 15W’lık kablosuz şarj özelliği ile gelen MixLight Pro, bu sayede cihazlarınızın şarjlarını başucu lambanızdan kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor.

3- TASARIMCILAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

ASUS’un tasarımcılar ve içerik üreticileri için geliştirdiği ProArt serisi ProArt Station, yaratıcı süreçler için gerekli olan her şeyi kompakt bir kasanın içine sığdırdığı iddiasında. İş istasyonu kategorisindeki ASUS ProArt Station PD5, performansı, hoparlörleri ve ısı yönetimi konusunda sunduğu özellikleriyle yaratıcı süreçlerin destekçilerinden biri olarak tanıtılıyor.

PD5, 11. Nesil Intel® Core™ İ9’a kadar işlemcisi, NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 veya NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 grafikleriyle ses ve video düzenlemeden en zorlu 3D modellemeye kadar yaratıcı tüm iş süreçlerini destekliyor. PD5, ASUS Lumiwiz LED göstergeleri, aletsiz sabit sürücü tepsisi ve yanlışlıkla kapanmaları önleyen güç düğmesi kalkanı gibi yaratıcı dostu özellikler taşıyor. Cihaz, sahip olduğu 128 GB’a kadar DDR4 3200 MHz belleği sayesinde çoklu görevlerinden üstesinden hızla gelebilecek kapasitede. ProArt Station PD5 ayrıca GeForce grafik kartı da kullanıyor.

4- PROFESYONELLERE YÖNELİK MONİTÖR

ViewSonic, profesyonel monitörü ColorPro VP2776’yı piyasaya sundu. Hassas renkleri göz önünde bulundurularak tasarlanan monitör, uzun süreli renk doğruluğu için yerleşik renk kalibratörüne ve Mac uyumlu geniş renk gamı içeren ColorPro Wheel özelliğine sahip bulunuyor.

Tasarımcıların yoğun olarak kullandığı Adobe Creative Suite, Capture One programlarına uyumlu olan ColorPro Wheel; anında erişim ve doğru renk kalibrasyonu ile OSD ayarlarının kontrolünü mümkün kılıyor. Daha derin bir ekran deneyimi sunan çıkarılabilir ‘Manyetik Gölgeleme Başlığı’, daha yüksek kontrastlar ve daha keskin ayrıntılar için dış yansımaları engelliyor. Profesyonellerin farklı ekranlarda tutarlı renkleri görmesini sağlayan ColorPro VP2776, takım çalışmasını da kolaylaştırıyor. 27 inç boyuta sahip monitör, 4K VESA DisplayHDR 400 Nano IPS ekranı sayesinde 2560 X 1440 çözünürlük sunuyor.

5- SAVUNMA SANAYİYE ÖZEL BILGISAYAR

Panasonic, savunma sanayii, kolluk kuvvetleri ve kamu hizmetleri için uygun olan 14 inç büyüklüğündeki TOUGHBOOK 40’ı Türkiye’de satışa sundu. Yedi genişletme alanına sahip modüler tasarımı sayesinde parçaları en zorlu koşullara göre hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilen TOUGHBOOK 40’ın operasyonları kolaylaştıran askeri seviye güvenliği ve iletişim imkanlarıyla en zorlu koşullarda bile kullanılabildiği ifade ediliyor.

Tek bataryada yaklaşık 18 saat, cihazı kapatmadan değiştirilebilen iki bataryayla yaklaşık 36 saat kullanım ömrü sunan TOUGHBOOK 40’ta RAM, SSD, akıllı kart ve parmak izi okuyucular için dört genişletme alanı daha bulunuyor. Bu alanlar ikinci SSD, DVD ve Blu-ray sürücülerine ek olarak VGA, True Serial, USB 3.2 Gen1 Tip-A ve ikinci HDMI veya dahili GLAN gibi girişler için kullanılabiliyor. Cihaz, araç içinde veya ayakta kullanılabiliyor.

6- SÜRÜKLEYİCİ NOT ALMA VE YAZMA İÇİN TABLET

Huawei, kağıt benzeri bir yüzeyde çalışmaya olanak tanıyan ve kullanıcıların istedikleri yerden işlerini yürütmelerini sağlayan ilk e-ink tableti MatePad Paper’ı piyasaya sürdü. Taşınabilir olacak şekilde tasarlanan HUAWEI MatePad Paper, ince form faktörüne ve yaklaşık 360 gram hafif ağırlığa sahip.

HUAWEI MatePad Paper, kullanıcılara göz dostu ve derinlemesine bir okuma deneyimi sunan 10,3 inç HUAWEI FullView Ekran ile donatıldı. TÜV Rheinland Paper Like Display sertifikasını alan dünyanın ilk e-ink ekran modülüne sahip tablet, ekran-kalem kombinasyonuyla, ucu tabletin ekranıyla buluştuğu anda kağıda yazma hissini yaşamanıza ve yazarken bir “hışırtı” sesi duymanıza olanak tanıyor. Bu tanıdık kağıt benzeri hissin kullanıcıların kendilerini hızlı bir şekilde yazıya vermelerini sağladığı ifade ediliyor.

7- KURUMLARA KABLOSUZ ÇÖZÜMLER

Logitech’in kurumsal iş süreçlerinin güvenilir bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayan Logi Bolt teknolojisi, firmalara özel şifreleme kullanıyor. Kurumlarda eşleştirme yapılan Logi Bolt bağlantılı ürünler, kendi aralarında konuşabiliyor ve dışarıdan gelen tehditlerin önüne geçmeyi sağlıyor. Logi Bolt teknolojisi, düşük gecikme süresi sunarken, 10 metreye kadar güçlü, güvenli ve kopmadan bağlantıda kalabilmeye olanak tanıyor.

Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS ve Android destekleri olan ürün, altı cihazla bağlantı kurabiliyor. Bu ürünler arasında Ergo K860 Kablosuz Bölünmüş Klavye, Ergo M575 Kablosuz Mouse, MX Keys Mini Kablosuz Klavye, MX Keys Kablosuz Klavye, MX Keys Combo (MX Keys + MX Master 3), MX Master 3 Kablosuz Mouse ve MX Anywhere 3 Kablosuz Mouse bulunuyor. Birbirleriyle uyumlu ve güvenli çalışabilen ürünler, mekan bağımsız her yerden her zaman kullanılabiliyor.