Genç girişimci Oğuz Alper Öktem’in 4 yıl önce “Tutmaz, çalarlar, yokuş var, yollar müsait değil” uyarılarına aldırmayarak 2019’un mart ayında faaliyete geçirdiği paylaşımlı elektrikli scooter girişimi Martı, New York Borsası’na açılıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı, kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası’na açılan ilk Türk şirketi oluyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.

Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini artırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak.

Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görecek.

Verilen bilgiye göre, ulaşım Super App’i olma hedefiyle ilerleyişini sürdüren şirket, paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor.

“Tutmaz, çalarlar” dediler, aldırmadık

Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında iki kardeş Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un mart ayında faaliyete geçmişti.

2020’de Start Up dergisi için Özlem Bay Yılmaz’a konuşan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 15 mühendisle yola çıktıklarını kaydederek, şu bilgileri vermişti:

“Teknolojiyi tamamen kendimiz yaptık; tamamen yerli, bizim ofisimizde üretildi. Martı, Mart 2019 gibi sokağa çıktı. Ufak bir pilot uygulamayla start verdik. O zamandan beri de büyüyerek devam ediyoruz.

Martı’da da “Tutmaz, çalarlar, yokuş var, yollar müsait değil” dediler. Ancak bunlara aldırmadık. Şirketi kurmadan önce 7 şehre gittim, bilfiil kaldırımlarda saatlerce yürüdüm, uygunluk durumuna baktım. İstanbul’da kaldırımların bu işe çok daha müsait olduğunu gördüm. Mesela Lizbon’da kaldırımlar kaygan ve scooter kullanmak çok daha zor. Ama orada binlerce scooter var. O açıdan İstanbul, scooter kullanımı için global standartların çok üzerinde.”

NASIL ÇALIŞIYOR?

Martı, cep telefonuna yüklenen bir aplikasyon üzerinden çalışıyor. Kullanıcı, aplikasyon üzerinden bulunduğu bölgede boşta olan Martıları görebiliyor. Seçtiği Martı’nın üzerindeki QR kodunu okutarak aracın kilidini açıyor. Yolculuk bitiminde yine QR kodu cep telefonuna okutuluyor ve araç üzerindeki kilitle bir yere bağlanıyor.