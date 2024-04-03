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  • Ortalığı karıştıran Netflix iddiası: Tartışmalara Musk da dahil oldu, Meta'dan açıklama geldi

Ortalığı karıştıran Netflix iddiası: Tartışmalara Musk da dahil oldu, Meta'dan açıklama geldi

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın kullanıcılarının özel mesajlarını Netflix'le paylaştığı iddiası, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

03 Nisan 2024 | 14:23
Ortalığı karıştıran Netflix iddiası: Tartışmalara Musk da dahil oldu, Meta'dan açıklama geldi

Fox Business'in haberine göre, ABD'de iki kişinin Meta'ya açtığı ve mart sonunda ortaya çıkan davanın belgelerinde, Meta'nın Netflix'e, yaklaşık 10 yıldır Facebook kullanıcılarının özel mesajlarına erişim izni verdiği öne sürüldü.

Meta'nın Netflix ile birkaç yüz milyon dolarlık anlaşma yaptığı ifade edilen dava belgelerinin sosyal medyada yayılmasıyla Facebook kullanıcılarının mesajlarının Netflix'le paylaşılması tepki çekti.

Musk'tan tepki 

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da sosyal medya platformu X'te konuya ilişkin bir gönderiye yanıt vererek şaşkınlığını ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Facebook'un Messenger üzerinden atılan mesajları Netflix'e satmasına tepki olarak, "Meta, kar için bilgilerinizi göz kırpmadan satıyor." ifadesini kullandı.

Meta'dan açıklama

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise X'ten yaptığı açıklamada, özel mesajların Netflix ile paylaşılmadığını belirtti.

Stone, Netflix ve Meta arasındaki anlaşmanın, kişilerin izledikleri yapımları doğrudan Netflix uygulaması üzerinden Facebook arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak sağladığını ve bu tür anlaşmaların sektörde yaygın olduğunu ifade etti.

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