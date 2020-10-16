Dünyanın birçok ülkesi ile aynı anda ülkemizde satışa çıkacak olan PlayStation 5’in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı açıklandı. PS5’in çıkış tarihi nedir? İşte yanıtı…

PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak. PS5 Dijital Sürüm modeli ise 2021’de Türkiye’de çıkacak.

PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar? *

PlayStation®5’in Ultra HD Blu-ray™ disk okuyucuya sahip modeli, 8 bin 299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle olağanüstü kapsama hissi yaşatıyor.

Tavsiye edilen satış fiyatı, ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve yürürlükteki mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.