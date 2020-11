Podcast pazarı, medya sektörünün büyüyen bir kolu ve bu alandaki gelirler artıyor. Bu trend, birçok şirketin de yatırımlarını artırmasına neden oldu.

Sektörde satın alma ve birleşmelerle rekabet artarken, yerli uygulamalar da devreye girdi. Son yıllarda sesli yayınları dinleme alışkanlığı oldukça arttı.

Mobil ve internete bağlı farklı cihazların günümüz şartlarında her an her yerde yanımızda olmasıyla birlikte ses yayını, gün geçtikçe hayatların merkezine yerleşiyor.

Bununla birlikte, medya dünyasının da en hızlı büyüyen alanını oluşturuyor. Podcast’ler ise en önemli trendlerden biri olarak ortaya çıkmış durumda. Bu yönüyle de önemli bir ekosistem oluşturmaya başladı.

