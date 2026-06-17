Rekor halka arzın ardından dev hamle: SpaceX popüler yapay zeka yazılımı Cursor'ı 60 milyar dolara satın alıyor

SpaceX, Nasdaq tarihindeki rekor kıran halka arzından yalnızca dört gün sonra, yapay zeka sektöründe devasa bir hamle daha yaptı. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, hızla büyüyen yapay zeka tabanlı kodlama asistanı Cursor'ın arkasındaki şirket olan Anysphere'i 60 milyar dolar değerinde, tamamen hisse takasına dayalı bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bu işlem, yapay zeka yazılımı sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın alma operasyonlarından biri olarak tarihe geçti.

CNBC'de yer alan habere göre; anlaşma nakit para içermiyor. SpaceX, rekor kıran halka arzıyla piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkararak Amazon'u geride bıraktı ve dünyanın en değerli beşinci şirketi oldu. Bu yüksek piyasa değerini bir para birimi olarak kullanan SpaceX, Cursor hissedarlarına tamamen kendi Class A hisselerinden verecek. Bu sayede halka arzdan elde edilen nakit para kasada kalmış olacak.

Cursor 2022'de kuruldu

Bu satın alma aslında sürpriz değil. SpaceX, Nisan 2026'da Cursor ile bir ortaklık yapmış ve şirkete iki seçenek sunmuştu. Bu seçenekler yıl içinde Cursor'ı 60 milyar dolara satın almak ya da ortaklık bedeli olarak 10 milyar dolar ödemekti. SpaceX, satın alma opsiyonunu kullanmayı seçti. 2022 yılında MIT'den ayrılan Michael Truell ve arkadaşları tarafından kurulan Cursor, profesyonel yazılımcılar arasında adeta bir fenomen haline geldi. Şirket verilerine göre Cursor, 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıya ulaştı ve Fortune 500 şirketlerinin yüzde 64'ünde aktif olarak kullanılıyor. Şirketin yıllık bazda tekrarlayan kurumsal geliri 2025 sonunda 1 milyar doları aşarken, şu anda 2,6 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Anlaşmayla birlikte 25 yaşındaki kurucu ortak Michael Truell, yapay zeka çağının en genç milyarderlerinden biri oldu.

SpaceX, bu yılın Şubat ayında Elon Musk'ın yapay zeka laboratuvarı xAI'ı kendi bünyesine katmış ve havacılık ile uydu iletişiminin yanına yapay zekayı da ana odak noktası olarak eklemişti. Cursor'ın satın alınması, Grok'un en büyük rakipleri olan OpenAI ve Anthropic karşısında elini inanılmaz derecede güçlendirecek. SpaceX, Cursor'ı kendi yapay zeka ekosistemine entegre ederek, profesyonel geliştiricilerin kod yazma, hata ayıklama ve tasarım verilerini doğrudan Grok modellerini eğitmek ve geliştirmek için kullanabilecek. Ayrıca Cursor, SpaceX'in sahip olduğu devasa veri merkezi ve bilgi işlem altyapısından faydalanarak modellerini çok daha hızlı eğitebilecek. Anlaşmanın resmi olarak onaylanıp kapanış işlemlerinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.