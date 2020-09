Farklı iş akış modelleri uygulayan üretim şirketleri mevcuttur. Bu iş akışları, müşteri edinimi, üretim planlaması, teknolojik süreç ve tabii ki otomasyon da dahil olmak üzere işin her bir detayını kapsamlı bir şekilde belirler.

Yani, tercih edilen iş akışı, şirketin verimlilik artışı sağlamak, satışları artırmak ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için uygulaması gereken araçları da etkileyecektir. Bu makalede, üretim sektörüne ait iş akış türlerine değindikten sonra doğru iş otomasyon yazılımı seçerken bu bilgilerden nasıl yararlanılabileceğinden bahsedeceğiz.

Giriş: Stoka üretim vs siparişe özel üretim

Stoka üretim ve siparişe özel üretim en yaygın iş akış modelleri olarak tanımlanabilir. Her yaklaşımın kendine özgü özellikleri vardır; farklı büyüklük ve iş modellerine sahip şirketler tarafından kullanılmaktadır. Aşağıda, ikisi arasındaki farkları ve her bir model için hangi otomasyonun en uygun araç olabileceğini inceleyeceğiz.

Stoka üretim

Bu üretim iş akışı genellikle stok oluşturmak için üretim yapan kurumsal şirketler tarafından kullanılır. Bu tür şirketler, satış tahminleri oluşturmak için geçmiş satış verilerini kullanırlar ve müşteri taleplerini model alırlar.

Buradaki kritik unsur, işletme üretiminin ve stoktaki envanterin talebe göre planlanmasıdır. Üretim planlaması doğru yapılmadığında, talep çok düşükse, stok fazlası sonucu zarar edilir veya talep çok yüksek olursa, firma bunu karşılayamaz. Her iki durumda da sorunlar ve kayıplar olacaktır. Geçtiğimiz günlerde yeterince çip üretemediği için talebi karşılayamayan ve şirket hisse değeri sert bir şekilde düşüş eğilimine giren dünyanın önde gelen çip üretim firmasını güncel bir örnek olarak değerlendirebiliriz.

Talep, stok ve üretim kapasitesi hesaplamalarındaki hatalar, tüm sektörlerde benzer iş sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, bu tür kurumsal şirketler, dikkatli hareket ederek daha kesin tahminler oluşturmalarına yardımcı olması için özel ERP sistemlerine güvenirler.

Siparişe özel üretim

Atölyeler, bir seferde bir müşteri için belirli ürünler yapan genellikle küçük veya orta büyüklükteki üreticilerdir. Bu iş akışında, sipariş alındığı an üretim sürecinin başladığı varsayılır. Bu tür şirketler talep tahmini yapmazlar ve depolarını gelecekteki teslimatlar için ürünle doldurmazlar.

Ayrıca, siparişler az veya çok birbirinden farklılık gösterebileceği için, buradaki üretim özelleştirilebilme konusunda yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. Bunlar ısmarlama ürünler olarak da bilinir – müşteriler spesifikasyonları tanımlar ve üretim süreci bu veriye göre revize edilir. Yani, ürün her bir müşteri için belirlenen hususi ihtiyaçları karşılayacak şekilde özel üretilir.

Planlama, üretim süreci yönetimi ve satış işlemleri stoka üretim iş akışından farklı olduğu için, böyle bir modelin otomasyon açısından benzersiz bir yaklaşım gerektirdiği açıktır.

İş otomasyonu: İş akışı modeline göre doğru ERP seçimi

Kapsamlı bir otomasyon çözümü, her iki iş akışı modeli için de zorunlu bir ihtiyaçtır. Stoka üretim yapan şirketlere yönelik olarak, doğru yazılım tercihiyle çözülebilecek sorunlar şunlardır:

Müşteri eğilimleri öngörülebilirliğine ilişkin risklerin yönetilmesi gerekir. Geçmiş satışları ve dönemsel artışları baz alarak yüksek doğruluk oranlı tahminler sunabilen bir ERP sistemiyle gerçek kaynaklardan tasarruf sağlanabilir.

Bir diğer kritik görev ise stok yönetimi ve tedarik süreçlerini kapsamaktadır. Şirket, talepleri karşılamak için ihtiyaç duyduğu her bilgiye anında erişebilmeli ve deposunu gerektiğinde boşaltabilmelidir.

Bu görevler sonucunda, stoka üretim firmaları için kuvvetli ve özel bir ERP sisteminde olması gereken özelliklere dair detaylı bir liste oluşur:

Ürün maliyeti hesaplaması için modüller,

Üretimi pozitif yatırım getirisinde tutmaya izin veren verimli planlama,

Öngörülen talebi karşılayabilmek amacıyla stok seviyelerinde gerçek zamanlı veri elde etmek için ambar kontrol özelliklerine ihtiyaç vardır.

Buna karşılık, siparişe özel üretim yapan şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

Üretim maliyetini planlamak – sipariş atölyeleri için, süreç başlamadan önce belirlenen ürünün üretim maliyetini tahmin etmek ve hesaplamayı ürün hazır olduktan sonra doğrulamak çok önemlidir.

Üretim süreleri ve üretime başlama zamanının, ihtiyaç duyulan bileşenlerin teslim sürelerinden tam olarak nasıl etkileneceğini değerlendirin.

Çalışanlara görevlerini MES sisteminden veya mobil uygulamadan gelen verilere göre dağıtın ve üretimi başlatın.

Tüm bu görevler, ERP ve iş otomasyon yazılımları için farklı özellikler gerektirir:

Gerçek zamanlı sipariş takibi: Şirket, bir sonraki sipariş için üretim hattını hazırlayabilmesi adına eldeki siparişleri hızlı ve verimli bir şekilde kapatabilmelidir.

Satılan malların maliyet hesaplaması. Yine, yatırım getirisini pozitif tutabilmek için, şirket, kâr getirmeyecek siparişleri belirlemek amacıyla üretimdeyken bile maliyet hesaplamaları yapabilmelidir.

Üretim sürecinin özelleştirilmesi. Belirli ürünler için teknolojik süreçlerin kaydedilmesi olanağı hem sevkiyatı hızlandırabilir hem de geliri artırabilir.

Son olarak: Şirketinizi büyütmeye hazırlanın

ERP sistemleri sağlayan çoğu firma, çözümlerini stoka üretim yapan firmalara yönelik oluşturur. Bu nedenle, bu tür yazılımlar çoğunlukla tahminleme, geçmiş analizi ve stok yönetimine odaklanır. Daha küçük, sipariş üzerine üretim yapan atölyeler ise, verimli maliyet hesaplamaları ve esnek üretim süreçleri yönetimi sağlayan daha farklı araçlara ihtiyaç duyar.

Bununla birlikte, kabul etmek gerekir ki günümüzde büyüyen şirketler zaman geçtikçe iş akışlarını değiştirmeye ihtiyaç duyacaklardır. Örneğin, küçük üreticiler, belirli bir satış hacmine ulaştıklarında, siparişe özel üretim modelinden stoka üretim modeline geçebilirler. Bu gibi durumlarda, ERP yazılımının bu tür geçişler için esnek bir yapıya sahip olması, üretimi kesintiye uğratmadan veya maliyetli uygulama projeleri gerektirmeden revize edilebilmesi çok önemlidir.

1Ci’de, sipariş üzerine üretim yapan şirketler için, şirket büyüdüğünde ve yeni pazara veya sektöre girmeye hazır olduğunda yeniden yapılandırılabilen esnek çözümler geliştiriyoruz. 1C:Drive ERP sistemini, büyüme eğilimindeki siparişe özel üretim yapan şirketler için mükemmel bir çözüm olarak hizmetinize sunuyoruz.