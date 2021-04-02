Son dönemde sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı ‘Acısını Saklayan Harold’ bu kez ilginç bir haberle gündemde.

Macaristan doğumlu (1945) Andras Istvan Arato, son dönemde sosyal medyanın en aşina olduğu isimlerden. Emekli bir elektrik mühendisi olan Arato’nun ünlü olmasının nedeni ise stok görseller için çekilen fotoğrafları.

Çünkü zamanla fotoğrafları internet kullanıcılarının ürettiği esprili paylaşımların yüzü olmuş.

Arato, ünlü olduğunu 9 yıl önce keşfettiğini söylüyor; sosyal medya kullanıcılarının, gülümsemesi ve gözlerindeki ifade nedeniyle kendisi için ‘Acısını Saklayan Harold’ dediklerini fark ettiğini anlatıyor.

Arato verdiği bazı röportajlarda söz konusu hazır görseller için eskiden poz verdiğini ve internette ünlü olduğunu keşfetmesinin 9 yıl sürdüğünü de söylemişti.

Arato bu kez ilginç bir olayla gündemde. Independent’ın haberine göre İsveç sağlık yetkilileri, Kovid-19 aşı kampanyasını tanıtmak için bir kampanya düzenledi. Arato’nun fotoğrafı Stocholm’de aşı kampanyasının hafta sonu 75 yaş üstünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyuran bir görselde yer aldı. Ancak aşıya teşvik için hazırlanan görsel pek çok sosyal medya kullanıcısı için oldukça tanıdıktı. Sosyal medya kullanıcıları Arato’yu tanıdı, durumu hemen fark etti.

Sosyal medyadaki esprili paylaşımların ardından yetkililer broşürü geri çekti. Stokholm’deki yetkililer adına yapılan açıklamada durum fark edilince görselin hemen değiştirildiği söylendi. Yapılan bir diğer açıklamada ise “Değerlendirmemiz, kendi içinde yanıltıcı veya uygunsuz olmayan bir görselin birkaç saat boyunca yayında kalmasının, Kovid-19 aşılarına duyulan güveni sarsmadığı yönündedir” denildi.