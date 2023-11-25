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Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde kapsam genişliyor

Sosyal medya fenomenlerine sağlanan vergi kolaylığından, internetten ders veren öğretmen ve sanatçılar da yararlanabilecek. Düzenleme yasalaştığında, şu an yaklaşık 10 bin olan vergi mükellefi fenomen sayısının iki katına çıkması bekleniyor.

25 Kasım 2023 | 10:20
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Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde kapsam genişliyor

TRT Haber'de yer alan habere göre 'Youtuber' olarak da bilinen ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen internet ünlülerinin vergilendirilmesinde yeni adım atıldı.  İnternetten kazanç sağlayan daha fazla meslek grubunun vergilendirilmesi için yasal düzenlemeye gidildi.

Sosyal medya fenomenleri 2021 yılında vergi sistemine dahil edildi. İnternet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşanlara, kolay mükellefiyet ve vergi ödeme imkanı getirildi. Fenomenler, yıllık gelirleri 1 milyon 900 bin lirayı aşmamak ve banka hesabı açmak kaydıyla basit usulle vergilendiriliyor.

Meclis'e sunulan yeni torba teklifte ise kapsam genişletiliyor. Sadece sosyal medya aracılığıyla değil, internet ve diğer elektronik ortamlar üzerinden gelir getiren tüm iş dalları için vergi kolaylığı sağlanacak.

İnternetten ders veren öğretmenler, eğitmenler, resim sergisi açanlar da vergi sistemine dahil edilecek.  Sanatsal faaliyetler, bireysel kurslar, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler de kapsama alınacak.

2021 yılından beri vergi mükellefi olan 9 bin 676 fenomen bulunuyor. Kapsam genişletildiğinde vergi mükelleflerinin sayısının 2 katına kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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