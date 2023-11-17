STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada ismi açıklanmayan ülkeyle yürütülen ihracat süreciyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’de ilk kez milli mühendislik gücüyle taktik mini İHA ailesi oluşturduklarının söyleyen Güleryüz, yine STM imzalı döner kanatlı vurucu İHA Kargu’nun da üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Şimdi de sabit kanatlı İHA ALPAGU’nun ilk ihracatını gerçekleştirdiklerine söyleyen Güleryüz, “Vurucu İHA’mız KARGU ve gözcü İHA’mız TOGAN’da olduğu gibi ALPAGU’ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun ilgi var. Şu anda çok sayıda ülke ile ALPAGU’nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var. ALPAGU’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TSK’ya çok sayıda ALPAGU’nun teslimatını yapacağız" dedi.

