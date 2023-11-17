ARA
Bist 100
7853,36
0,93%
Bist 100
Dolar/TL
28,697
0,1559%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2343
0,2822%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
0,3434%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1829,93
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi

TRT'nin haberine göre Türk mühendislerce geliştirilen sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi.

17 Kasım 2023 | 14:30
0
STM ALPAGU ilk kez ihraç edildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada ismi açıklanmayan ülkeyle yürütülen ihracat süreciyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’de ilk kez milli mühendislik gücüyle taktik mini İHA ailesi oluşturduklarının söyleyen Güleryüz, yine STM imzalı döner kanatlı vurucu İHA Kargu’nun da üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Şimdi de sabit kanatlı İHA ALPAGU’nun ilk ihracatını gerçekleştirdiklerine söyleyen Güleryüz, “Vurucu İHA’mız KARGU ve gözcü İHA’mız TOGAN’da olduğu gibi ALPAGU’ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun ilgi var. Şu anda çok sayıda ülke ile ALPAGU’nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var. ALPAGU’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TSK’ya çok sayıda ALPAGU’nun teslimatını yapacağız" dedi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1829,93 0,28%
  • ALTIN ONS 1983,31 0,12%
  • BIST 100 7853,36 0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,697 0,1559%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2343 0,2822%
  • EURO/USD 1,0884 0,3434%
  • INGILIZ STERLINI 1,24239 0,12169%
  • JAPON YENI 149,717 -0,676%
  • KANADA DOLARI 1,37279 -0,25684%
  • RUS RUBLESI 89,552 0,2261%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İnternet dolandırıcılığına karşı alınması gereken 7 kritik önlem
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL