Whatsapp, bazı iPhone ve Android telefon modelleri için fişi çekmeye hazırlanıyor. Peki, 1 Kasım itibarıyla WhatsApp’a veda edecek modeller hangileri? İşte detaylar…

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski işletim sistemlerine sahip iPhone ve Android telefonlardan desteğini çekiyor.. Telefonunuz Android 4.1’den ya da iOS 10’dan daha eski bir işletim sistemi sürümüne sahipse, artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek. Bu sürümler için güncelleme almayan telefonlar otomatik olarak devre dışı kalacak. Güncellemeyi alsa da kurmayan kullanıcılar ise, yeni sürüme geçmek zorunda.

1 Kasım itibarıyla WhatsApp’a veda edecek telefon marka ve modelleri şunlar…

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Sony

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Best L2 2

Optimus Nitro HD ? 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Large Memo

Diğer markalar

The Alcatel One Touch Evo 7

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Faea F1

THL W8