Whatsapp, bazı iPhone ve Android telefon modelleri için fişi çekmeye hazırlanıyor. Peki, 1 Kasım itibarıyla WhatsApp’a veda edecek modeller hangileri? İşte detaylar…
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski işletim sistemlerine sahip iPhone ve Android telefonlardan desteğini çekiyor.. Telefonunuz Android 4.1’den ya da iOS 10’dan daha eski bir işletim sistemi sürümüne sahipse, artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek. Bu sürümler için güncelleme almayan telefonlar otomatik olarak devre dışı kalacak. Güncellemeyi alsa da kurmayan kullanıcılar ise, yeni sürüme geçmek zorunda.
1 Kasım itibarıyla WhatsApp’a veda edecek telefon marka ve modelleri şunlar…
Samsung
Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
Huawei
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
Sony
Sony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Xperia Arc S
LG
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 2
Optimus L5 Dual
Optimus L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Optimus L7 II
Optimus F6 Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Optimus L4 II
Best L2 2
Optimus Nitro HD ? 4X HD
Optimus F3Q
ZTE
Grand S Flex
V956
Grand X Quad V987
Large Memo
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