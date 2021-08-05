Kaspersky, cep telefonu çalan hırsızların ne gibi zararlar verebileceğini ve kayıpları önlemek için kullanıcıların alabileceği önlemleri açıkladı. Peki, telefonun çalınması hangi riskleri beraberinde getirir? Telefonun çalınması veya kaybolması riskine karşı hangi önlemler alınabilir? Kaspersky riskleri ve alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor:

Şirket açıklamasına göre, her gün kullanılan akıllı telefonlar içerisinde binlerce kişisel veri, fotoğraf ve dokümanı içeriyor. Bu verileri güvende tutmak ve olası bir hırsızlığa karşı önceden önlem almak büyük önem taşıyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarını çaldırdıklarında sadece cihazlarını kaybetmekten çok daha fazla hasar alabilirler. Hırsız, kullanıcıların bankacılık uygulamalarını, önemli belgelerini, kişisel fotoğraflarını ve videolarını kullanarak telefon sahibini çok daha fazla zarara uğratabilir. Önceden önlemler alarak hırsızların kullanıcıların telefonundan kişisel bilgileri elde etmesi önlenebilir.

HANGİ RİSKLER VAR?

Hırsız bir telefonu elde geçirdiğinde eğer telefon kilitliyse yüksek ihtimalleri telefonunun parçalarını satacaktır. Bilgilere ulaşmak için kasıtlı bir hırsızlık durumu yoksa hırsız telefonu ‘hacklemeye’ çalışmayabilir. Açık ve internete bağlı bir cihazı herhangi bir şekilde değiştirmek, hırsızın yakalanma riskini artırır.

Bazen, daha fazla para kazanma isteği dikkatli olma dürtüsünden daha ağır basabilir. Telefon çalındığında bir banka uygulaması açıksa, hırsız sadece birkaç dakika içinde para ve hatta kredi çekebilir. Kullanıcılarının belirli telefon numaralarına kısa mesaj göndererek para aktarmalarına izin veren bazı bankalar bulunuyor. Bu da para çalmayı daha da kolaylaştırıyor; çünkü gönderilecek herhangi bir doğrulama kodunun adresi yine çalınan telefon oluyor.

Hırsızlar genellikle sosyal mühendislikten de yardım alarak telefon sahibinin Google veya Apple ID hesabına giriş yapmayı ve parolasını değiştirmeyi başarırsa, cihazın uzaktan kilitleme şansı kaybedilmiş olur. Çünkü hırsız, elinde çalışan bir akıllı telefon olması için artık cihazı sıfırlayabilir. Böylelikle, sadece parçalarını satarak elde edeceğinden çok daha kazançlı bir şekilde telefonu elinden çıkarabilir.

Ayrıca hırsızlar telefonda önemli belgeler veya fotoğraflar bulduysa kullanıcıyı belgeleri silmek veya başka kişilere göndermekle tehdit ederek fidye talep edebilir. Aynı durum, kullanıcıları veya bir başkasını tehlikeye sokabilecek kişisel dosyalar için de geçerlidir. Bir hırsız, iPhone’daki Dosyalar uygulamasını (başlıca tüm iCloud içeriği), Android’deki akıllı telefon belleğinin tamamını ve telefonun erişebildiği bulut sürücülerini kullanarak bilgileri kopyalayıp analiz edebilir. Üstelik bir hırsız, anlık mesajlaşma uygulamalarından başlayarak kullanabileceği bilgiler için konuşmaları tarayabilir ya da Facebook veya Instagram hesaplarını hacklemeyi deneyerek listede bulunan isimlerden para talep etmeye başlayabilir.

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Kaspersky, çalınması ihtimaline karşı akıllı telefonların nasıl güvenli bir şekilde kilitlenebileceğiyle ilgili şu önerilerde bulundu: