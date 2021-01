WhatsApp büyük tepki çeken yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili twitter’dan yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp tarafından paylaşılan mesajda, “Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek” denildi.

WhatsApp tepkiler üzerine veri gizliliği politikasında güncelleme yapmayı 15 Mayıs’a kadar ertelediğini duyurdu.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021