WhatsApp büyük tepki çeken yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili twitter’dan yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp tarafından paylaşılan mesajda, “Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek” denildi.

WhatsApp tepkiler üzerine veri gizliliği politikasında güncelleme yapmayı 15 Mayıs’a kadar ertelediğini duyurdu.