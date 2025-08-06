ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Tim Cook, 100 milyar dolarlık duyuru için Beyaz Saray'a gidiyor

Tim Cook, 100 milyar dolarlık duyuru için Beyaz Saray'a gidiyor

Tim Cook, Apple’ın 100 milyar dolarlık yeni ABD yatırımı için ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

06 Ağustos 2025 | 17:13
Tim Cook, 100 milyar dolarlık duyuru için Beyaz Saray'a gidiyor

CNBC'nin haberine göre Apple CEO’su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray’da düzenlenecek bir etkinliğe katılacak. Etkinlikte, Apple’ın ABD’de yapacağı 100 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü kamuoyuna duyurulacak.

Beyaz Saray yetkililerinden alınan bilgiye göre, Oval Ofis’te yapılacak açıklamada, bu yatırımın “Amerikan Üretim Programı” kapsamında gerçekleştirileceği belirtilecek. 

Yetkili, Apple’ın bu yeni taahhütle birlikte önümüzdeki dört yıl içinde ABD’ye yapacağı toplam yatırım miktarının 600 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL