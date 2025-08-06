Tim Cook, 100 milyar dolarlık duyuru için Beyaz Saray'a gidiyor

CNBC'nin haberine göre Apple CEO’su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray’da düzenlenecek bir etkinliğe katılacak. Etkinlikte, Apple’ın ABD’de yapacağı 100 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü kamuoyuna duyurulacak.

Beyaz Saray yetkililerinden alınan bilgiye göre, Oval Ofis’te yapılacak açıklamada, bu yatırımın “Amerikan Üretim Programı” kapsamında gerçekleştirileceği belirtilecek.

Yetkili, Apple’ın bu yeni taahhütle birlikte önümüzdeki dört yıl içinde ABD’ye yapacağı toplam yatırım miktarının 600 milyar dolara ulaştığını ifade etti.