ABD’li teknoloji devi Apple, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı. Apple CEO’su Tim Cook açılışı Twitter üzerinden duyururken, Tesla CEO’su Elon Musk bu paylaşıma 199 liradan satışa sunulan ‘Apple Temizleme Bezi’ne gönderme yaparak cevap verdi.

Apple, Zorlu Center ve Akasya AVM’nin ardından İstanbul’daki 3. mağazasını Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde açtı.

Şirket CEO’su Tim Cook, açılışı Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyururken “İstanbul’daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Introducing Apple Bağdat Caddesi, our beautiful new store in Istanbul. We’re glad to be a part of this vibrant community and we can't wait to welcome customers to this spectacular new space. pic.twitter.com/BtJiGDAeqq

— Tim Cook (@tim_cook) October 22, 2021