ABD’li teknoloji devi Apple, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı. Apple CEO’su Tim Cook açılışı Twitter üzerinden duyururken, Tesla CEO’su Elon Musk bu paylaşıma 199 liradan satışa sunulan ‘Apple Temizleme Bezi’ne gönderme yaparak cevap verdi.

Apple, Zorlu Center ve Akasya AVM’nin ardından İstanbul’daki 3. mağazasını Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde açtı.

“Sabırsızlanıyoruz”

Şirket CEO’su Tim Cook, açılışı Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyururken “İstanbul’daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Introducing Apple Bağdat Caddesi, our beautiful new store in Istanbul. We’re glad to be a part of this vibrant community and we can't wait to welcome customers to this spectacular new space. pic.twitter.com/BtJiGDAeqq — Tim Cook (@tim_cook) October 22, 2021

Musk yanıtladı: Gelin Apple Temizleme Bezi’ni görün

Twitter’ı son derece aktif kullanan ve sıradan kullanıcıların bile tweet’lerine sıklıkla yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk, Cook’un paylaşımına yanıt vermeyi de atlamadı.

Apple’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunduğu 199 liralık ‘Apple Temizleme Bezi’ne gönderme yapan Musk, “Gelin Apple Temizleme Bezi’ni görün” tweet’ini attı.

Come see the Apple Cloth ™️ — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

199 liradan satışa çıktı

Apple 18 Ekim’deki lansmanda yeni ürünlerini tanıtmıştı.

Tanıtılan ürünler arasında Macbook Pro, AirPods 3, M1 Pro, M1 Max, HomePod mini, Apple Music Voice Plan yer alırken, tanıtım yer almayan ‘Apple Temizleme Bezi’ de Apple’ın internet sitesinde 199 liradan satışa çıkarılmıştı.

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadelere yer verilmişti:

Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.