Turkcell 5G lansmanı gerçekleştirdi

Markanın 5G reklam yüzü olan basketbol efsanesi Shaquille O'Neal’ın 5G mesajı paylaşılırken, Gemlik’te bulunan Togg marka bir araç da 5G ile İstanbul’daki etkinlik alanında kontrol edildi. Lansmanda konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bugün itibarıyla yüksek kapasitede en geniş kapsama yetkinliğine sahip operatörüz. 5G uyumlu cihaz oranını artıracağız. 5G’yi tüm gelir grupları için erişilebilir kılacağız. Sanayide 5G kullanımını yaygınlaştıracağız. Ülkemizi bölgesel teknoloji merkezi haline getireceğiz.10 yıl önce başladığımız büyük yatırımlarla şebekemizi güçlendirdik. Fiber altyapımızı büyüttük. Veri merkezlerimizi genişlettik. Bulut kapasitemizi artırdık” dedi.

İnternete ihtiyaç olmadan gerçek zamanlı Türkçe-İngilizce tercüme

“Turkcell olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Ses şebekesine kazandırdığımız yapay zekâ yetkinlikleriyle birlikte gerçek zamanlı Türkçe-İngilizce tercüme servisini deneyimledik. Yani herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ya da herhangi bir uygulama kullanmadan, anlık çeviri hizmeti almak artık mümkün.”